Les autorités américaines redoutaient un lourd bilan dans le violent incendie, au large de la Californie, d'un bateau de tourisme où 34 passagers vraisemblablement piégés par les flammes pendant leur sommeil étaient portés disparus lundi.

Le bateau, un navire de 22 mètres de long aménagé pour des sorties en mer dédiées à la plongée, a coulé alors que les pompiers tentaient encore d'éteindre le feu, ont annoncé les garde-côtes.

Le "Conception" gît à présent par une vingtaine de mètres de fond, à seulement 20 m de la côte de l'île de Santa Cruz, au large de Santa Barbara, son port d'attache.

Seule une partie de sa proue dépasse de la surface, précisent les garde-côtes, qui n'étaient pas en mesure de confirmer des décès à ce stade.

Au total, 39 personnes se trouvaient à bord mais cinq d'entre elles, des membres de l'équipage, ont pu quitter le bateau par leurs propres moyens et ont été recueillies par un autre navire.

Faute d'avoir pu accéder au "Conception", les secours n'étaient pas en m

esure de donner un bilan précis lundi matin mais ils disaient s'attendre à de nombreuses victimes.

"C'est un grand bateau et nous savons que nous avons de nombreux morts. Je n'ai pas de chiffre exact", a dit Bill Nash, un porte-parole du comté de Ventura, à CNN.

"Je n'ai pas d'information concernant d'éventuels survivants à ce stade", a de son côté précisé un officier des garde-côtes, Aaron Bemis.

"Les cinq membres d'équipage ont pu quitter le bord parce qu'ils se trouvaient dans la cabine principale", a-t-il dit sur CNN. Les passagers, eux, "se trouvaient sous le pont. Selon les informations que nous avons, ils ont été piégés par le feu".

"Le feu était tellement intense que même après avoir été éteint, nous n'avons pas pu aller à bord et (...) aller à la recherche de survivants pour l'instant", a-t-il ajouté.

Selon M. Bemis, le feu s'est déclaré vers 03h15 (10h15 GMT) et les secours ont été avertis par radio environ quinze minutes plus tard.

Les opérations de secours ont été compliquées par un épais brouillard qui planait sur la zone lundi à l'aube.

D'après le site de son armateur, le "Conception" avait quitté Santa Barbara samedi à l'aube pour une excursion dédiée à la plongée sous-marine dans les îles voisines, une zone extrêmement touristique.

Il devait rentrer à son port d'attache lundi en fin d'après-midi, jour férié aux Etats-Unis.



