Chassé-croisé: le Paris SG a officialisé lundi la signature pour quatre ans du gardien Keylor Navas en provenance du Real Madrid, tandis qu'Alphonse Areola, prêté un an au club espagnol sans option d'achat, fait donc le chemin inverse.

La venue de Navas, 32 ans, entérine une refonte complète de ce poste au sein du club parisien, à la recherche d'un gardien d'envergure depuis le rachat du club par les Qataris en 2011.

Le recrutement de l'international costaricien s'ajoute ainsi à l'arrivée en prêt dimanche du portier espagnol Sergio Rico, qui devrait être gardien remplaçant.

En cinq années au Real (2014-2019), Keylor Navas est entré dans l'histoire de la Ligue des champions en la remportant trois fois de suite entre 2016 à 2018, mais le Costaricien n'a paradoxalement jamais fait l'unanimité à Madrid et était actuellement le N.2, derrière Thibaut Courtois. C'est donc encore un pari que tente le PSG.

Après l'Italien Salvatore Sirigu, l'Allemand Kevin Trapp puis l'étonnante alternance entre le Français Alphonse Areola et le prestigieux vétéran italien Gianluigi Buffon la saison dernière, il s'agira donc pour Navas de stabiliser un secteur souvent défaillant, et de guider le PSG vers un meilleur parcours en Ligue des champions.



