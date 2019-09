Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Le tribunal correctionnel de Rochefort (Charente-Maritime) a jugé jeudi que le coq Maurice pouvait continuer de chanter, rejetant la plainte des voisins qui l'accusaient de les réveiller dès l'aube, a annoncé à l'AFP Me Julien Papineau, défenseur de la propriétaire du volatile Corinne Fesseau. "Maurice a gagné (et) les plaignants devront verser à sa propriétaire 1.000 euros de dommages et intérêts", a dit M. Papineau.

