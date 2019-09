Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

La légende du football Diego Maradona va entraîner Gimnasia La Plata, un club de 1ère division argentine actuellement en difficultés, a annoncé jeudi la formation sur son compte Twitter.

"Bienvenido, Welcome, Willkommen, Benvenuto, Ben-vindo, Bienvenue, Dobro pozhalovat, Diego!", a écrit le compte @gimnasiaoficial.

"Chaque recoin du club le plus beau de monde, te salue", a ajouté Gimnasia, formation basée dans la ville de La Plata, à 60 km de Buenos Aires, actuellement dans le bas du tableau du championnat argentin, en position de relégable.

La veille déjà, l'ancien N.10 et son avocat, Matias Morla, avaient annoncé un quasi-accord avec le club.

"Maradona est séduit par l'idée d'entraîner en Argentine. Il y a une bonne prédisposition du président de Gimnasia (Gabriel Pellegrino). A 80%, Maradona va entraîner Gimnasia", avait déclaré mercredi Matias Morla à la chaîne TyC Sports.

"J'ai été opéré très récemment. Avec les responsables de Gimnasia, j'ai déjà eu des contacts, (mais) dernièrement, je n'ai parlé avec personne", avait confié de son côté Maradona, visiblement convalescent, dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de son avocat.

Le Pibe de Oro, 58 ans, a été opéré avec succès du genou droit le 24 juillet à Buenos Aires.

Il avait quitté en juin son poste d'entraîneur du club mexicain de 2e division des Dorados de Sinaloa pour raisons de santé.



