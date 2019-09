Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) doit rencontrer de hauts responsables iraniens en Iran ce week-end, a annoncé vendredi soir cette agence de l'ONU.

"Le directeur général par interim de l'AIEA Cornel Feruta va se rendre à Téhéran samedi pour y rencontrer de hauts responsables iraniens dimanche 8 septembre", a indiqué l'agence dans un communiqué, alors que l'Iran et les Etats-Unis sont engagés dans une partie de bras de fer autour de l'accord de mai 2018 sur le nucléaire iranien dont Washington est sorti.

"Cette visite s'inscrit dans le cadre d'interactions en cours entre l'AIEA et l'Iran", explique l'agence, ajoutant que cela incluait le processus de "vérification et surveillance par l'AIEA en Iran en vertu" de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien.

Conclu en 2015 entre l'Iran et le groupe 5+1 (Etats-Unis, Chine, Russie, Royaume-Uni, France et Allemagne), cet accord avait permis la levée d'une partie des sanctions visant Téhéran en échange de l'engagement iranien de ne pas se doter de l'arme nucléaire.

En réponse au retrait américain en 2018 et à l'incapacité des Européens pour l'aider à contourner les sanctions, Téhéran a arrêté en juillet de respecter certains de ses engagements pris aux termes de l'accord et menace de s'affranchir d'autres obligations.



