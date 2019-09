Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Un adolescent de 17 ans, "torse nu et très excité", a agressé à l'arme blanche une cantinière d'une école élémentaire de Marseille vendredi vers 06H30, et frappé deux autres personnes avant d'être arrêté, moins de deux heures plus tard, a-t-on appris de source policière.

Un adolescent de 17 ans, "torse nu et très excité", a agressé à l'arme blanche une cantinière d'une école élémentaire de Marseille vendredi vers 06H30, et frappé deux autres personnes avant d'être arrêté, moins de deux heures plus tard, a-t-on appris de source policière.