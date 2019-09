Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

La Slovénie à l'honneur sur la Vuelta ! Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) a remporté vendredi son deuxième succès d'étape sur le Tour d'Espagne sur les pentes vertigineuses de Los Machucos, accompagné dans le final par Primoz Roglic (Jumbo-Visma) qui consolide son maillot rouge.

La Slovénie à l'honneur sur la Vuelta ! Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) a remporté vendredi son deuxième succès d'étape sur le Tour d'Espagne sur les pentes vertigineuses de Los Machucos, accompagné dans le final par Primoz Roglic (Jumbo-Visma) qui consolide son maillot rouge.



Sur les monts de Cantabrie dans le nord de l'Espagne, Pogacar (20 ans) a attendu les pourcentages les plus raides de Los Muchacos (25% par moment!) pour porter son attaque, suivi uniquement par son compatriote Roglic, grand vainqueur de cette étape.

"C'est une journée incroyable pour moi. J'ai entendu à la radio que personne ne me suivait lorsque j'ai attaqué. J'ai réalisé que c'était une très bonne opportunité", a raconté le Slovène à l'arrivée de cette 13e étape. "Roglic était très fort. Mais j'ai réussi à le faire. Je suis très heureux".

Désormais troisième du général, le jeune talent s'empare par la même occasion du maillot blanc de meilleur jeune et confirme sa grande forme, après une première victoire lors de la 9e étape à Cortals d'Encamp, pour son premier grand Tour. C'est sa 7e victoire de la saison.

Alors que le Français Pierre Latour (AG2R La Mondiale) s'était détaché d'une trentaine de coureurs échappés depuis plus de 100 kilomètres et pensait s'imposer, il a vu fondre sur lui le duo Pogacar-Roglic à 1,5 km de l'arrivée.

"C'est rageant. Il ne manquait pas grand chose pour l'emporter aujourd'hui", a-t-il déploré. "Mais ça fait du bien quand même de finir 3e d'une étape de prestige."

- Roglic en patron -

Très serein aujourd'hui malgré une attaque tranchante de Quintana sur les premières pentes de Los Machucos, Primoz Roglic a creusé l'écart au classement général par rapport à ses adversaires.

Le Slovène, qui a pris le pouvoir en survolant le contre-la-montre individuel mardi, devance Alejandro Valverde (Movistar) de 2 min 25 secondes, alors que Miguel Angel Lopez (Astana) et Nairo Quintana (Movistar), distancés, se retrouvent à 3 min 18 sec et à 3 min 33 sec.

"C'est toujours bien d'être devant. C'est une super journée pour moi ! Pour le moment, tout se passe sans accroc", s'est félicité le leader de la Jubmo-Visma. "Aujourd'hui, c'était une grosse bagarre. C'est une très belle journée pour le cyclisme slovène."

En difficulté toute la journée, les sprinteurs retrouveront leur terrain de jeu favori samedi pour la 14e étape (188 km), avec une arrivée à Oviedo apparemment propice à un sprint massif qui permettra aux favoris de faire relâche avant deux nouvelles étapes de montagne, dimanche et lundi. De quoi assommer définitivement la course pour Roglic ?



- © 2019 AFP