Paul Pogba, N'Golo Kanté et Kylian Mbappé forfait, les Bleus dépeuplés ? Que nenni! Didier Deschamps a pioché dans son réservoir d'habituelles doublures pour établir une équipe joueuse et compétitive, samedi contre l'Albanie, une aubaine saisie par Kingsley Coman, Corentin Tolisso et Jonathan Ikoné.

