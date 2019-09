Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui doit présenter lundi un "plan d'actions" pour répondre à la crise des urgences, a promis dimanche de "mettre de l'argent dans des solutions qui vont régler le problème sur le long terme".

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui doit présenter lundi un "plan d'actions" pour répondre à la crise des urgences, a promis dimanche de "mettre de l'argent dans des solutions qui vont régler le problème sur le long terme".



"Il y aura un budget dédié pour régler la crise des urgences", a-t-elle déclaré dans l'émission "Questions politiques" (France Inter/franceinfo/Le Monde).

Le mouvement de grève débuté il y a près de six mois n'a cessé de s'étendre et touche désormais la moitié des services d'urgences du secteur public - 249 selon ses organisateurs, 195 d'après le ministère.

Après deux séries d'annonces en juin et début septembre, la ministre dévoilera lundi de nouvelles "mesures spécifiques" qui "vont lever la pression sur les services d'urgences".

"Je vais apporter des moyens, mais pas simplement pour financer des postes en plus dans les urgences, parce que ce serait reculer pour mieux sauter", a-t-elle ajouté.

Soulignant que "l'hôpital n'a pas vocation à fonctionner comme une entreprise", Mme Buzyn souhaite modifier un financement basé "sur le nombre d'actes fournis" et au contraire "valoriser tout ce qui peut éviter un passage inutile".

"Je vais mettre de l'argent dans des solutions pérennes, restructurantes, qui vont régler le problème des urgences sur le long terme", a-t-elle assuré.



Par Pauline CURTET - © 2019 AFP