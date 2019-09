Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Lille a bien préparé son imminent retour en Ligue des champions en s'imposant 2-1 contre Angers lors de la 5e journée de Ligue 1, vendredi à domicile, et recolle provisoirement au peloton de tête avec neuf points.

Avant de retrouver les joutes européennes, mardi à Amsterdam contre l'Ajax, le Losc s'est rassuré face à de longtemps trop timides Angevins, grâce à ses flèches offensives et sa recrue nigériane Victor Osimhen, auteur de son cinquième but, déjà.

Avec neuf points, les Lillois, qui restaient sur une défaite à Reims (2-0), rejoignent provisoirement Paris, le leader qui accueille samedi Strasbourg, Nice, Rennes et Angers. Pour son deuxième déplacement de la saison, le SCO chute lui une deuxième fois, après la déroute 6-0 à Lyon.

La saison en dents de scie des Dogues continue donc. Incapables de rapporter le moindre point hors de ses murs, les hommes de Christophe Galtier sont souverains à la maison avec cette troisième victoire en trois réceptions.

Un succès qui doit beaucoup, une nouvelle fois, à ses quatre fantastiques en attaque, Osimhen en tête, qui ont su percé le bloc défensif angevin, qui s'est tout de même ouvert un fin de match pour faire trembler les Lillois avec un but de Stéphane Bahoken (87e).

Dès le début de la rencontre, le SCO a laissé la balle aux hôtes nordistes. Après quelques minutes sans saveur, le premier vrai frisson est venu d'Osimhen avec une superbe demi-volée hors cadre (23e), sur une remise en profondeur de la tête du néo-international français Jonathan Ikoné.

Peu d'occasions dans cette première période mais les Nordistes ont finalement trouvé la clé du verrou angevin avant la pause. Luiz Araujo, auteur d'un bijou de jongle pour se débarrasser d'un Angevin, a décalé à gauche Bamba, esseulé, dont la frappe pourtant peu dangereuse est mal repoussée par Butelle et reprise par l'inévitable Osimhen (39e) sur la ligne.

Angers, qui a attendu la 41e minute pour frapper au but a bien failli recoller au score dès le début de seconde période, mais le tir de Pierrick Capelle a trouvé un attentif Mike Maignan sur sa route (46e).

Tout en maîtrise et en possession, le Losc a fait le break avant l'heure de jeu. Après une énième récupération de balle de l'infatigable Benjamin André, Luiz Araujo a parfaitement croisé sa frappe du droit pour double le score (53e).

Sorti dans la foulée, Araujo est récompensé par une belle ovation du stade Pierre-Mauroy, qui s'est régalé des gestes de classe du Brésilien. Ikoné aussi a eu droit à l'hommage de public, lui qui a marqué son premier but en équipe de France contre l'Albanie lors de la trêve internationale.

Bien inspiré contre Angers, Lille devra mardi aux Pays-Bas mettre les mêmes ingrédients offensifs pour faire face aux demi-finalistes sortants de la Ligue des Champions. Et éviter de se relâcher comme ils l'ont fait vendredi en toute fin de match sur le but de Stéphane Bahoken.



Par Sophie MAKRIS - © 2019 AFP