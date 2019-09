Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Aujourd'hui l'Espagne, demain la France? Primoz Roglic est devenu le premier Slovène vainqueur d'un grand Tour cycliste en remportant dimanche la Vuelta 2019, se projetant déjà avec son équipe Jumbo-Visma vers l'objectif ultime: concurrencer la toute-puissante formation Ineos sur le Tour de France.

Présenté comme le favori de la 74e édition du Tour d'Espagne il y a trois semaines, Roglic (29 ans) s'est montré à la hauteur des attentes pour devancer sur le podium final le vétéran espagnol Alejandro Valverde (Movistar), deuxième, et son jeune compatriote Tadej Pogacar (UAE-Emirates), troisième. Il succède au Britannique Simon Yates, absent cette année.

"Rogla", maillot rouge sans discontinuer depuis son triomphe dans l'unique contre-la-montre individuel de ce Tour d'Espagne (10e étape), a été incontestablement le plus fort tout au long des trois semaines de course.

Dimanche, au terme de la traditionnelle parade ponctuée par un sprint sur le Paseo del Prado à Madrid, le Slovène a franchi la ligne bras dessus, bras dessous avec ses équipiers, alors que le Néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) s'adjugeait la 21e et dernière étape.

Il est ensuite monté sur le podium installé Place de Cybèle avec un drapeau Slovène et un beau sourire, loin de son habituel visage impassible qui le rend si difficile à cerner.

- Ambition grandissante -

Cette Vuelta est pour l'ancien sauteur à ski l'aboutissement d'une mue réussie vers le cyclisme sur route, où ses talents de rouleur et sa résistance en montagne en font un favori naturel pour les grands Tours. Symbole de sa progression, il avait pris en 2018 la 4e place du Tour de France, puis la 3e du Tour d'Italie au printemps après avoir porté le maillot rose de leader.

La Vuelta aura mis à l'épreuve son mental mais l'impassible Slovène s'est relevé de tout, y compris de plusieurs chutes, la première d'entre elles dès le contre-la-montre par équipes inaugural.

Et Roglic a parfaitement maîtrisé ses adversaires, assommant la concurrence lors du "chrono" individuel avant de gérer son avance, entouré par un collectif bien rodé.

Car si ce sacre attendu récompense le talent du Slovène, il concrétise aussi l'ambition grandissante de l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma, qui n'avait plus gagné un grand Tour de trois semaines depuis le Giro 2009 avec le Russe Denis Menchov (à l'époque sous l'étiquette Rabobank).

En juillet, sur le Tour de France, l'armada jaune des "Jumbo" a été une des rares formations à concurrencer Ineos, l'ex-équipe Sky, plaçant le Néerlandais Steven Kruijswijk sur la troisième marche du podium.

En 2020, les Néerlandais devraient être encore plus ambitieux puisqu'ils ont recruté Tom Dumoulin, vainqueur du Giro 2017. Ils ont aussi prolongé le contrat de Roglic jusqu'en 2023 et disposent d'un effectif susceptible de rivaliser avec le "train noir" d'Ineos dans les cols.

- La révélation Pogacar -

Reste à savoir si l'équipe alignera tous ses meilleurs éléments sur la Grande Boucle. Interrogé samedi pour savoir s'il pensait briguer le maillot jaune l'an prochain, Roglic a souri: "Oui, pourquoi pas ?"

Egalement lauréat du maillot vert de cette Vuelta, le natif de Trbovlje a mis à l'honneur pendant trois semaines le cyclisme slovène, bien épaulé par la révélation de l'épreuve: Tadej Pogacar, qui a près de vingt ans de moins que Valverde (39 ans), présent sur le podium de la Vuelta pour la septième fois de sa longue carrière.

Âgé de 20 ans, Pogacar a décroché trois étapes de haute montagne, le maillot blanc du meilleur jeune et la troisième place du classement général. Le jeune Slovène s'annonce comme un rival d'avenir pour le Colombien Egan Bernal (22 ans), récent vainqueur du Tour de France.

Quant au maillot blanc à pois bleus de meilleur grimpeur, il a été remporté par un lauréat inattendu: le Français Geoffrey Bouchard (Ag2r-La Mondiale), dont c'était à 27 ans la première participation à un grand Tour.



