Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 18 minutes

Les armes utilisées dans l'attaque en Arabie saoudite, qui a réduit brutalement l'approvisionnement du monde en or noir et réveillé la crainte d'une escalade militaire entre Washington et Téhéran, ont été fabriquées en Iran, a affirmé lundi la coalition dirigée par Ryad au Yémen.

