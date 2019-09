Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 6 heures

Brad Pitt a appelé la Station spatiale internationale (ISS) lundi et la conversation avec l'astronaute américain Nick Hague a vite roulé sur les conséquences inattendues de la vie en apesanteur.

"La corne de mes pieds a rapidement disparu car je ne marche plus sur la plante des pieds", a expliqué Nick Hague, qui occupe actuellement l'ISS avec deux autres Américains, deux Russes et un Italien. "Mais j'ai des callosités sur le dessus du pied, sur le gros orteil, car je suis constamment en train de m'accrocher aux choses avec le gros orteil."

"C'est l'une des nombreuses choses étranges auxquelles on ne pense pas sur Terre", a dit l'astronaute.

- C'est incroyable", a répondu Brad Pitt.

L'acteur américain était en duplex depuis le siège de la Nasa à Washington pour cette conversation de 20 minutes retransmise sur NASA TV, alors qu'il assure la promotion du film Ad Astra, dans lequel il joue un astronaute lancé dans une mission risquée aux confins du système solaire.

"Parlons de moi, on avait l'air bien? Notre apesanteur était réussie?", a commencé par demander l'acteur. "C'était très bien", a répondu l'astronaute.

Puis il l'a interrogé sur le rythme de vie à bord (ils travaillent de 7h30 à 19h30), sur qui contrôlait la musique ("On tourne") ou encore si les astronautes avaient pu observer la tentative d'alunissage ratée d'une sonde indienne récemment ("Malheureusement non").

A la fin, l'acteur en a appelé à l'expertise de Nick Hague pour répondre à cette question: "Qui était le plus crédible, Clooney (pour son rôle dans "Gravity", ndlr) ou Pitt?"

"Vous bien sûr", a répondu l'astronaute.



