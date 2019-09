Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

L'eurodéputée LREM Nathalie Loiseau s'est dite lundi favorable à l'accueil en France du lanceur d'alerte américain Edward Snowden, qui "a rendu service à l'humanité" et a demandé à Emmanuel Macron de lui accorder l'asile.

Mais le président de la République ne devrait pas se prononcer sur cette demande, qui relève de l'Office de protection des réfugiés (Ofpra), a-t-on indiqué de source diplomatique.

La situation d'Edward Snowden n'a "pas changé", souligne-t-on de même source, depuis qu'il avait déposé une requête pour obtenir l'asile en 2013 après avoir dévoilé l'existence d'un système de surveillance mondiale des communications et d'internet, principalement par l'agence américaine NSA.

"Absolument", a répondu sur France Inter Nathalie Loiseau, ancienne tête de liste de la majorité présidentielle aux élections européennes, lorsqu'on lui a demandé si elle était favorable à cet accueil.

Elle a cependant jugé que c'est à l'Office de protection des réfugiés (Ofpra), "une agence totalement indépendante", de prendre la nouvelle demande d'asile de Snowden.

"Edward Snowden c'est quelqu'un qui a rendu service à l'humanité, c'est quelqu'un qui nous a montré, preuves à l'appui, qu'il y avait un système de surveillance extraordinairement vaste, travaillant avec des entreprises qui acceptaient de donner leurs données dans le dos de leurs utilisateurs", a-t-elle expliqué, avant de lancer: "Merci Edward Snowden!"

"Je serais très heureuse qu'il soit en Europe", a-t-elle ajouté, soulignant qu'aujourd'hui, "aucun pays européen n'a donné l'asile à Snowden, on est en décalage complet par rapport aux valeurs qu'on porte".

"On ne veut pas que la France devienne comme ces pays que vous n'aimez pas. Le plus triste dans toute cette histoire, c'est que le seul endroit où un lanceur d'alerte américain a la possibilité de parler, ce n'est pas en Europe mais c'est ici (en Russie, NDLR)", déclare M. Snowden dans une interview à France Inter, dévoilée samedi et diffusée intégralement lundi.

"J'ai demandé l'asile en France en 2013 sous (l'ancien président socialiste) François Hollande. Évidemment, j'aimerais beaucoup que M. Macron m'accorde le droit d'asile", a ajouté M. Snowden qui a demandé la protection de plus de vingt pays, dont la France et l'Allemagne, refusée pour une raison ou une autre.

"Notre pays doit honorer ceux qui combattent pour lui", a réagi dans un communiqué Jean-Luc Mélenchon, qui avait demandé dès 2013 que l'asile soit accordé à Edward Snowden et a assuré le lanceur d'alerte de son "soutien" dans cette démarche.

Edward Snowden sortira le 17 septembre ses mémoires, publiées simultanément dans une vingtaine de pays dont les Etats-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Brésil ou encore Taïwan.

Employé de l'agence américaine de renseignement NSA devenu lanceur d'alerte, Edward Snowden avait révélé en 2013 l'existence d'un système de surveillance mondiale des communications et d'internet. Il s'est réfugié en 2013 en Russie et a vu son permis de séjour renouvelé jusqu'en 2020. Les États-Unis l'ont inculpé pour espionnage et vols de secrets d'État.



