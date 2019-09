Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

Les Thaïlandais se sont réveillés mardi matin en apprenant la mort au zoo de Chiang Mai (nord) du panda géant Chuang Chuang, dont la vie sexuelle - ou plutôt son absence - les a captivée pendant des années.

Chuang Chuang avait été prêté par la Chine en 2003 en compagnie d'une femelle, Lin Hui. Ils vivaient tous les deux dans un enclos climatisé où, sous l'oeil des caméras, tout était fait pour favoriser leur accouplement.

Mais l'appétit sexuel quasi-inexistant du panda mâle était devenu un sujet d'intrigue dans le pays. Chuang Chuang avait été mis au régime, et des films montrant des pandas en train de pratiquer l'acte étaient montrés au couple dans l'espoir de stimuler sa libido.

C'est par insémination artificielle que Lin Hui avait finalement donné naissance à un petit, Linping, en 2009. Un événement que les internautes pouvaient suivre en direct 24 heures sur 24.

Mardi matin, les messages éplorés se succédaient sur les réseaux sociaux. "Il était tellement adorable", pouvait-on lire par exemple sur le compte Twitter @Janekwb. "Repose en paix, petit ours".

Le panda, âgé de 19 ans, a consacré ses dernières heures à manger du bambou, son activité favorite, selon le directeur du zoo de Chiang Mai, Wutthichai Muangmun. "Il s'est déplacé lentement, puis s'est mis à chanceler et il s'est écroulé", a-t-il déclaré aux journalistes.

Prêté par la ville chinoise de Chengdu dans le cadre de la "diplomatie du panda", Chuang Chuang, comme sa femelle, était assuré pour un demi-million de dollars. Il devait être rendu à la Chine en 2023.

Les pandas géants sont connus pour la faiblesse de leur appétit sexuel et sont parmi les espèces les plus menacées au monde.

Leur espérance de vie varie de 15 et 20 ans dans la nature, mais ils peuvent atteindre l'âge de 30 ans en captivité, selon le WWF.



Par Pauline FROISSART - © 2019 AFP