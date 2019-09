Saint-Etienne va retrouver la fièvre des soirées européennes, dès jeudi pour son retour en Ligue Europa après deux saisons d'absence, avec un premier déplacement chez La Gantoise, tandis que Rennes va se frotter au Celtic Glasgow à domicile.

Le peuple vert devra attendre avant de pousser ses héros dans le Chaudron stéphanois, car la bande de Wahbi Khazri et Romain Hamouma débute sa campagne continentale avec un premier voyage en Belgique. Près d'un millier de supporters viendront tout de même animer la Ghelamco Arena de Gand, selon le club du Forez.

L'équipe dirigée par Ghislain Printant n'a pas brillé depuis le début du championnat, n'amassant que 5 points en autant de rencontres. Mais Saint-Etienne sait s'enflammer pour les soirs d'Europe, avec le souvenir de ses exploits passés chevillés au corps.

Sa dernière aventure en C3 s'était refermée assez brutalement, en seizièmes de finale de l'édition 2016/17 face au futur vainqueur Manchester United (défaites 3-0 et 1-0). La reprise s'annonce moins redoutable face à La Gantoise, même si l'équipe belge est mise en confiance par ses trois derniers succès d'affilée en championnat.

- Chaud déplacement pour Arsenal -

Rennes, l'autre représentant français, aura face à lui un adversaire d'un tout autre calibre avec le Celtic Glasgow, champion d'Ecosse sans partage depuis 2012 et qui compte dans ses rangs les Espoirs français Olivier Ntcham et Odsonne Edouard.

Le Roazhon Park devrait afficher complet pour cette belle affiche, un remake du Rennes-Celtic d'octobre 2011 disputé en Bretagne (1-1).

L'équipe de Julien Stephan, sevrée de victoire depuis le 25 août, espère revivre la belle épopée de l'an dernier en C3, marquée par une double confrontation victorieuse contre le Bétis Séville et le huitième de finale aller flamboyant contre Arsenal (victoire 3-1) avant la déception du retour (défaite 3-0).

Les Gunners de Londres, vice-champions en titre, débutent leur nouvelle aventure par un périlleux déplacement dans le stade bouillant de l'Eintracht Francfort, demi-finaliste l'an dernier.

La reprise devrait être plus douce pour Manchester United, lauréat en 2017, opposé aux Kazakhs d'Astana à Old Trafford. L'AS Rome reçoit les Turcs de Basaksehir et son voisin la Lazio se déplace en Roumanie pour affronter Cluj.

Le relevé groupe G offre par ailleurs ses deux premières affiches: les Glasgow Rangers attendent les Néerlandais du Feyenoord tandis que Porto reçoit les Young Boys de Berne.

Le FC Séville, cinq fois vainqueur de la compétition, va s'exiler en Azerbaïdjan pour défier Qarabag.

Programme de la 1re journée de la Ligue Europa disputée jeudi (heure de Paris)

Groupe A

(18h55) Qarabag (AZE) - Séville (ESP)

APOEL Nicosie (CYP) - Dudelange (LUX)

Groupe B

(18h55) Dynamo Kiev (UKR) - Malmö (SWE)

Copenhague (DEN) - Lugano (SUI)

Groupe C

(18h55) Getafe (ESP) - Trabzonspor (TUR)

Bâle (SUI) - Krasnodar (RUS)

Groupe D

(18h55) Linz (AUT) - Rosenborg (NOR)

PSV Eindhoven (NED) - Sporting Portugal (POR)

Groupe E

(18h55) CFR Cluj (ROU) - Lazio Rome (ITA)

Rennes (FRA) - Celtic (SCO)

Groupe F

(18h55) Standard Liège (BEL) - Vitoria Guimaraes (POR)

Eintracht Francfort (GER) - Arsenal (ENG)

Groupe G

(21h00) Glasgow Rangers (SCO) - Feyenoord (NED)

Porto (POR) - Young Boys (SUI)

Groupe H

(21h00) Ludogorets (BUL) - CSKA Moscou (RUS)

Espanyol Barcelone (ESP) - Ferencváros (HUN)

Groupe I

(21h00) La Gantoise (BEL) - Saint-Etienne (FRA)

Wolfsburg (GER) - Oleksandriïa (UKR)

Groupe J

(21h00) Mönchengladbach (GER) - Wolfsberg (AUT)

AS Rome (ITA) - Basaksehir (TUR)

Groupe K

(21h00) Slovan Bratislava (SVK) - Besiktas (TUR)

Wolverhampton (ENG) - Sporting Braga (POR)

Groupe L

(21h00) Partizan Belgrade (SRB) - AZ Alkmaar (NED)

Manchester United (ENG) - Astana (KAZ)



Par Isabelle LE PAGE - © 2019 AFP