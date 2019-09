Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'Olympique de Marseille a manqué l'occasion de prendre la tête de la Ligue 1 en étant tenu en échec à domicile par Montpellier (1-1), samedi, et a surtout perdu Boubacar Kamara et Dimitri Payet, exclus en fin de match.

L'OM n'aura pas le vertige des hauteurs. Il échoue à une longueur du Paris SG, leader attendu à Lyon dimanche (21h00) pour le choc de la 6e journée.

L'opération n'est déjà pas terrible, après trois victoires de rang, mais les cartons rouges coup sur coup de Kamara et Payet la gâtent vraiment.

"Bouba" a été exclu en même temps que le Montpelliérain Jordan Ferri pour une altercation (90+2), puis "Dim" pour avoir eu, semble-t-il, des mots avec l'arbitre Amaury Delerue (90+3).

Payet va donc manquer le déplacement à Dijon, mardi, pour lequel Kamara était déjà suspendu. Son partenaire en charnière, Alvaro Gonzalez, s'est blessé en tout début de match et sera lui aussi absent.

André Villas-Boas va devoir innover en charnière centrale en Bourgogne, avec Duje Caleta-Car, entré à la place de l'Espagnol, et peut-être le jeune Lucas Perrin.

Avant cette fin de match houleuse, l'OM a longtemps buté contre le hérisson montpelliérain, aussi bien organisé que le redoutait Villas-Boas.

Plombé par un but contre son camp de Bouna Sarr (17 csc), Marseille a longtemps couru après le score avant d'égaliser par Valère Germain (74), sauvant un point.

- Alvaro blessé -

Les Montpelliérains sont passés à côté de l'exploit, mais ils ont confirmé qu'ils restaient très difficiles à jouer, une semaine après leur belle victoire contre Nice (2-1).

Ils peuvent regretter les deux buts refusés à Andy Delort pour hors-jeu (11, 52), mais ils ont quand même beaucoup subi.

Faisant fi de la lourde pluie douchant le Vélodrome, l'OM a crépité dès l'entame et aurait pu marquer par Maxime Lopez (3) ou Valère Germain (8) sans les interventions de Geronimo Rulli, le gardien argentin de Montpellier.

Mais après une première alerte, un but refusé par la vidéo à Andy Delort, hors-jeu d'un genou (11), le réalisme de La Paillade a puni l'OM. Bouna Sarr a propulsé dans son but un centre puissant de Florent Mollet, qui venait de chiper le ballon à un Jordan Amavi trop passif (18).

Le match avait déjà bien mal commencé pour Marseille, qui avait perdu Alvaro dès la 8e minute, touché à une cuisse.

Les Phocéens étaient par ailleurs privés d'Hiroki Sakai, toujours pas remis de sa blessure au mollet gauche et encore relayé par Bouna Sarr au poste d'arrière-droit.

Mené au score, l'OM s'est longtemps époumoné dans un jeu de possession stérile, à trop faire tourner le ballon sans prendre sa chance, même aux abords du but de Rulli. Il semblait pris dans la nasse des Montpelliérains, si à l'aise en contres.

Au bout de l'un d'eux, Delort est encore allé battre Mandanda, mais il était cette fois plus nettement hors-jeu (52).

L'OM n'a jamais été très menaçant. Bouna Sarr ratait ses centres, Dimitri Payet tergiversait trop et Maxime Lopez manquait de précision. Morgan Sanson, le plus saignant pendant une heure, a fini par baisser de pied.

Mais l'ouverture est venue de son remplaçant, Nemanja Radonjic, entré à la 67e minute. Décalé par Payet, qui a eu raison cette fois de temporiser, le Serbe a vu son centre contré propulsé dans le but par Valère Germain (74).

L'OM a encore poussé, mais Rulli est resté intraitable, comme sur cette frappe de Payet (81). Puis en fin de match les Marseillais ont perdu la tête, doublement.



Par Clarisse LUCAS - © 2019 AFP