Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Marseille a manqué l'occasion de prendre la tête de la Ligue 1 en étant tenu en échec à domicile par Montpellier (1-1), samedi lors de la 6e journée, tandis que Monaco reste relégable avec un nouveau mauvais résultat à Reims (0-0).

. Marseille peut s'en vouloir

Deux points et trois joueurs de perdu : l'OM, qui restait sur trois victoires consécutives, peut s'en mordre les doigts. Outre l'occasion manquée de passer provisoirement devant le PSG, leader qui se rend à Lyon dimanche (21h00), l'équipe d'André Villas-Boas va voir son effectif être amputé de trois titulaires lors des prochaines rencontres.

Dans une fin de match houleuse, le défenseur Boubacar Kamara et le meneur de jeu Dimitri Payet ont été exclus, tandis qu'Alvaro Gonzalez s'est blessé en tout début de rencontre. Conséquence, l'OM se rendra à Dijon, mardi lors de la prochaine journée, sans sa charnière centrale et son meilleur joueur.

Dans un Vélodrome trempé, c'est dire si les Olympiens ont vécu un après-midi loin de la soirée de rêve à Monaco dimanche dernier (4-3)...

Plombé par un but contre son camp de Bouna Sarr (17e), Marseille a longtemps buté contre le verrou montpelliérain, aussi bien organisé que redoutable en contre-attaque.

Malgré la pluie d'occasions manquée, l'OM est parvenu à égaliser par Valère Germain (74), sauvant un point à défaut d'en arracher trois. Sachant que les Montpelliérains sont passés tout près de l'exploit avec deux buts refusés à Andy Delort pour deux hors-jeu (11e, 52e) très limites !

. Monaco n'y arrive pas, Nice confirme

Cela ne s'arrange toujours pas à Monaco. L'ASM, englué à la 19e place du championnat, enchaîne un 6e match sans victoire avec un nul contre Reims (0-0). Inquiétant...

A contrario son voisin niçois a poursuivi son joli début de saison. Le Gym, en s'imposant face à Dijon (2-1), s'est emparé provisoirement de la 2e place du championnat.

Après avoir concédé l'ouverture du score sur un but de Julio Tavares (22e), les Niçois ont rapidement égalisé grâce à leurs recrues Kasper Dolberg et Adam Ounas. Parfaitement servi par l'international algérien, le Danois a trompé le gardien adverse d'une balle piquée imparable (29e).

Au retour des vestiaires, c'est Youcef Atal, toujours dans son style spectaculaire, qui offert la victoire d'une frappe surpuissante (47e). Le pari de Patrick Vieira, de placer l'habituel latéral dans une position d'ailier gauche, a été payant.

Derrière, Bordeaux a manqué l'opportunité de remonter au classement piétinant à domicile face à Brest (2-2). Avec ce nul, les Girondins occupent la 9e position du classement.

Dans les duels de bas de tableau, Amiens s'est imposé à Metz (2-1), tandis que Nîmes a réalisé une belle opération en dominant Toulouse (1-0) grâce à une sublime inspiration de Romain Philippoteaux.

Dimanche, les cinq équipes mobilisées en Coupe d'Europe cette semaine vont clore la journée avec deux chocs : Rennes-Lille et surtout Lyon-PSG.



