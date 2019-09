Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Sans Marco Verratti, mais avec Neymar: l'entraîneur du Paris SG Thomas Tuchel a choisi de laisser sur le banc son milieu italien, mais avec sa superstar brésilienne de retour, son équipe reste bien outillée pour le choc de la L1 à Lyon, où Houssem Aouar sera titulaire, dimanche (21h00).

Confronté à une cascade d'absences (Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Julian Draxler, Thilo Kehrer, Colin Dagba), et au milieu d'une séquence chargée, le technicien allemand a esquissé un turn-over en optant pour Ander Herrera à la place du "Petit hibou", qui reste sur un gros match face au Real Madrid (3-0) mercredi en Ligue des champions.

Autre changement par rapport au onze titulaire face au club merengue: Neymar, suspendu pour la C1, retrouve la pelouse, pour sa deuxième rencontre sous le maillot parisien cette saison. Après l'épisode de son transfert avorté au Barça, le "Ney" a amorcé un début de réconciliation avec les supporters en marquant un superbe but contre Strasbourg (1-0) samedi dernier.

En défense, Abdou Diallo remplace Presnel Kimpembé, dans un schéma tactique, le 4-3-3, qui avait très bien fonctionné face au Real.

Côté Lyon, Sylvinho a choisi de retitulariser le milieu Houssem Aouar, qui avait vu du banc les débuts ratés de l'OL en C1 face au Zénit Saint-Pétersbourg (1-1), mardi.

Egalement remplaçant face aux Russes, la recrue danoise Joachim Andersen réapparaît dans le onze aux côtés de Jason Denayer et Marcelo, dans un système à trois défenseurs centraux qui en dit long sur la volonté du coach brésilien de consolider son équipe qui a encaissé au moins un but sur chacun de ses quatre derniers matches.

Les attaquants Moussa Dembélé et Memphis Depay, sans surprise, seront aussi présents au coup d'envoi pour tenter de prolonger la belle série lyonnaise face aux Parisiens: trois victoires sur leurs quatre dernières confrontations en L1 à Décines.

Le PSG, leader grâce à une meilleure différence de buts, va lui chercher à créer un premier écart en haut du classement.

Composition des équipes:

Lyon: A. Lopes - Dubois, Marcelo, J. Andersen, Denayer (cap), Y. Koné - Reine-Adélaïde, Mendes, Aouar - M. Dembélé, Memphis

Paris SG: Navas - Meunier, Thiago Silva (cap), A. Diallo, Bernat - Gueye, Marquinhos, Herrera - Di Maria, Choupo-Moting, Neymar



Par Eloi ROUYER, avec Agnès PEDRERO à Genève - © 2019 AFP