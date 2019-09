Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

Jo-Wilfried Tsonga (61e mondial) a remporté le 18e titre de sa carrière en s'adjugeant le tournoi ATP de Metz face au Slovène Aljaz Bedene (76e) en trois manches 6-7 (5), 7-6 (4), 6-3, dimanche aux Arènes de Metz.

Le Manceau de 34 ans, qui disputait sa 30e finale sur le circuit, réussit la passe de quatre au Moselle Open après ses succès obtenus en 2011, 2012 et 2015.

Grâce à sa belle semaine mosellane, ponctuée de succès sur Pablo Andujar (52e), Pierre-Hugues Herbert (55e), Nikoloz Basilashvili (17e) et Bedene, Tsonga poursuit sa remontée au classement ATP.

Après une saison 2018 blanche en raison de blessures, "JWT" était classé au-delà de la 200e place mondiale début février avant sa victoire à Montpellier. Le Manceau, qui avait réintégré le Top 100 début mai, fera lundi son retour parmi les 50 meilleurs joueurs du monde.

Malgré sa puissance au service (19 aces), le Français a été poussé dans ses retranchements par un adversaire qui s'est montré très solide sur sa mise en jeu lors de deux premiers sets.

Après avoir concédé la première manche, Tsonga semblait même à court de solutions dans la deuxième, avant d'arracher au tie-break le droit de disputer un troisième set, qu'il a gagné sans trembler pour l'emporter après 2h47 de jeu.

- "un joli spectacle" -

"C'était une belle finale, le public, qui a été merveilleux, a vu un joli spectacle. Je suis très heureux, j'ai vraiment fait une belle semaine", a souligné le Manceau au moment de recevoir son trophée.

Le début de la rencontre a été très équilibré. "JWT" s'est montré vraiment intraitable sur sa mise en jeu (8 aces, trois jeux blancs), alors que Bedene a parfois été en difficultés. Ainsi, le Français a obtenu la seule balle de break de la manche à 1-0, mais sans parvenir à la convertir.

La course-poursuite a duré jusqu'au tie-break, où le Français a baissé un peu le pied au service. Bedene en a profité pour se détacher (4-0). Malgré le retour du Tricolore (4-4), il a remporté le jeu décisif (7-5) et s'est adjugé la première manche (7-6).

En pleine confiance, le Slovène a poursuivi sur sa lancée au deuxième set, empêchant Tsonga d'avoir la moindre occasion de breaker. Le Manceau a même dû sauver une balle de break d'un ace à 4-3.

Lors du tie-break, le scenario de la première manche s'est reproduit: le joueur qui a dominé la manche s'est fait surprendre. Tsonga a rapidement pris les devants (3-1), mais Bedene est revenu (3-3), avant que le Français ne parvienne à se détacher pour s'imposer (7-4) et revenir à un set partout.

Le Manceau a débuté la troisième manche en boulet de canon en remportant les 14 premiers points pour se détacher rapidement à 3-0 après avoir réussi le seul break de la partie.

Le Slovène, qui sauve deux balles de 4-0, a fini par réagir, mais trop tard pour empêcher Tsonga d'enflammer les Arènes de Metz en s'imposant 6-3, après un combat de presque trois heures.



