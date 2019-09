Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

La Cour suprême britannique a unanimement jugé illégale mardi la suspension du Parlement décidée par Boris Johnson et estimé qu'il devait à nouveau siéger "dès que possible", une décision spectaculaire et une défaite majeure pour le Premier ministre.

