Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 55 minutes

L'Olympique de Marseille, privé de plusieurs titulaires, a concédé un match nul 0 à 0 sur le terrain de la lanterne rouge Dijon, mardi soir en ouverture de la 7e journée de Ligue 1.

Les Olympiens, privés de Boubacar Kamara et Dimitri Payet (suspendus) et d'Alvaro Gonzalez et Florian Thauvin (blessés), reviennent provisoirement à la 4e place, à la hauteur de Angers (2e) et Nice (3e) qui se déplace à Monaco en soirée (coup d'envoi 21h00).



Par Myriam CHAPLAIN RIOU - © 2019 AFP