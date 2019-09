Après avoir perdu mercredi contre Reims (2-0), le Paris SG, avec Kylian Mbappé, espère retrouver la lumière samedi à Bordeaux, alors que ses poursuivants Nice et Lille s'affronteront dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1.

Ce week-end sera également marqué par l'hommage du football français pour l'ancien président Jacques Chirac, décédé jeudi. Toutes les rencontres seront précédées par une minute de receuillement, a annoncé vendredi la Fédération (FFF).

. PSG, des retours et un rebond

Infirmerie pleine, remplaçants pas au niveau... Le revers contre les Champenois, déjà le deuxième de la saison pour le double champion en titre, a vite éteint à Paris l'euphorie née d'une semaine marquée par l'exploit contre le Real Madrid en Ligue des champions (3-0).

Ces problèmes sont revenus au galop, mais avec le retour de plusieurs cadres, dont Kylian Mbappé, l'équipe de Thomas Tuchel (1er, 15 pts) espère se remettre à l'endroit chez les Girondins (17h30), avant un chaud déplacement en Turquie contre Galatasaray, mardi.

L'attaquant prodige de 20 ans, remis d'une blessure à une cuisse qui l'a écarté un mois de la compétition, soulagera une attaque jusque-là démunie, malgré Neymar. La recrue Mauro Icardi réintègre lui aussi le groupe, mais Edinson Cavani (hanche) reste absent, a indiqué le coach allemand. Les Bordelais, invaincus depuis la 2e journée, espèrent de leur côté prouver que leur 5e place actuelle n'est pas le fruit du hasard.

. Nice - Lille, le bal des poursuivants

Derrière le leader PSG, ça revient fort: Lille (3e, 13 pts) et Nice (7e, 12 pts), qui ne comptent respectivement que deux et trois points de débours sur Paris, s'affrontent samedi (20h00) sur la Côte d'Azur.

Avec un Victor Osimhen toujours aussi flamboyant, qui culmine à six buts cette saison après sa dernière réalisation contre Strasbourg mercredi (2-0), le Losc continue d'impressionner, à l'aube de la réception de Chelsea, mercredi. Mais il lui manque un succès à l'extérieur - deux défaites, un nul jusque-là - pour s'ancrer durablement sur le podium.

Nice sort d'une défaite qui a fait tâche contre le relégable, et grand rival, Monaco (3-1), mardi. En cas de faux-pas de Paris et d'Angers, le vainqueur de ce match pourrait tutoyer les sommets de la L1.

. Angers dauphin surprise, Lyon en quête de confiance

A l'inverse, Lyon, qui comptait jouer les premiers rôles en L1 cette saison, est en retard sur ses projections. Avant la réception de Nantes en ouverture de la 8e journée samedi (13h30), l'OL (11e, 9 pts), qui n'a plus goûté à la victoire depuis son carton contre Angers (6-0) le 16 août, aura pour mission de conforter son entraîneur Sylvinho, arrivé cet été et déjà ébranlé par la mauvaise entame des Lyonnais. Et ce, à quatre jours d'un déplacement à Leipzig en Ligue des champions, et à une semaine d'un derby brûlant à Saint-Etienne.

Dauphin surprise du PSG après sept journées, Angers (2e, 15 pts) reçoit Amiens samedi (20h00) pour tenter de prolonger cet excellent début de saison. Monaco (18e, 6 pts), en phase de guérison, cherche à entretenir l'étincelle du derby contre Brest.

Dimanche, dans l'affiche de la soirée, Rennes voudra renouer avec la victoire à Marseille (21h00), après un mois de disette. Auparavant, Saint-Etienne tentera d'oublier les dissidences entre les dirigeants et le coach Ghislain Printant pour essayer de se sortir de la zone rouge à Nîmes (17h00), après le déplacement de Montpellier à Strasbourg (15h00).

Programme de la 8e journée:

Samedi 28 septembre

(13h30) Lyon - Nantes

(17h30) Bordeaux - Paris SG

(20h00) Angers - Amiens

Monaco - Brest

Metz - Toulouse

Nice - Lille

Reims - Dijon

Dimanche 29 septembre

(15h00) Strasbourg - Montpellier

(17h00) Nîmes - Saint-Etienne

(21h00) Marseille - Rennes



AFP