Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Pierre-Ambroise Bosse, tenant du titre du 800 m, a échoué à se qualifier pour la finale des Mondiaux de Doha (Qatar) dimanche.

Pierre-Ambroise Bosse, tenant du titre du 800 m, a échoué à se qualifier pour la finale des Mondiaux de Doha (Qatar) dimanche.



Le Français a terminé 8e et dernier de sa demi-finale en 1 min 47 sec 60, loin derrière le Bosnien Amel Tuka (1:45.63).

Un résultat à des années-lumière de sa victoire surprise en 2017 à Londres en 1 min 44 sec 67 et une nouvelle désillusion pour l'équipe de France, après l'abandon sur 50 km marche de Yohann Diniz, qui était lui aussi tenant du titre.

"On entend tout un cirque médiatique, une spirale négative. Mais l'équipe de France vit encore. Le mur a été endommagé mais il n'est pas détruit. J'ai foi en l'équipe de France", a-t-il déclaré au micro de France 2 à l'intention des autres athlètes français.



- © 2019 AFP