Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 52 minutes

Saint-Etienne, dont l'entraîneur Ghislain Printant est sur un siège éjectable, a concédé le résultat nul (1-1) sur son terrain face au club allemand de Wolfsburg, mais a affiché une attitude conquérante, jeudi lors de la 2e journée de Ligue Europa.

Les Stéphanois, 19e et avant-dernier de la Ligue 1, déjà battus en ouverture de la compétition sur la pelouse de La Gantoise (3-2), occupent la 3e place du groupe I dominé par le club belge et Wolfsburg, 7e en Bundesliga, qui comptent deux victoires chacun.

L'ASSE, qui a renoué avec la victoire dimanche à Nîmes en championnat de France (1-0), a livré une performance cohérente et a mérité d'ouvrir la marque par Timothée Kolodziejczak qui a trouvé, avec de la réussite, l'ouverture d'un tir du gauche après une sortie aérienne manquée du gardien Pavao Pervan (13).

Hélas, Saint-Etienne, toujours fébrile en défense, a concédé très rapidement l'égalisation sur une reprise de la tête de William qui a profité de la passivité de Kolodziejczak et d'Arnaud Nordin à la réception d'un centre de l'aile gauche délivré par Josim Brekalo (15).

Dans l'ensemble, les deux équipes ont disputé une partie animée mais sans réelles occasions de but hormis, pour Saint-Etienne, sur un corner de Wahbi Khazri qui a failli être détourné dans sa propre cage par Marcel Tisserand (75) et deux ultimes occasions signées Nordin puis Charles Abi (90+4).

De leur côté, les Loups ont été dangereux sur un coup franc de Maximilian Arnold repoussé par Jessy Moulin, qui remplaçait Stéphane Ruffier, forfait (87) puis sur une mésentente entre Loïc Perrin et Harold Moukoudi qui aurait pu profiter à Lukas Nmecha (89).

Jusqu'au bout, les Verts, avec une animation offensive très dynamique, ont tenté de forcer la décision mais ils ont été pénalisés par un manque de percussion et de justesse dans la zone de finition.

Ils ont en tout cas démontré qu'ils n'ont pas du tout lâché leur entraîneur à l'inverse de leurs dirigeants qui négocient, dans un climat surréaliste, pour lui trouver un remplaçant, notamment avec Claude Puel, ancien manager de Lille, Lyon, Nice, Southampton et Leicester.

La bonne attitude des joueurs ne devrait toutefois pas sauver Printant, mais il n'est pas encore exclu que ce dernier soit encore sur le banc stéphanois dimanche à l'occasion du derby contre Lyon au stade Geoffroy-Guichard.



Par Philippe GRELARD - © 2019 AFP