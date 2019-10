Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Coup de massue sur les Bleus: ultra favori, le tenant du titre et recordman du monde Kevin Mayer a dû abandonner, les larmes aux yeux, le décathlon des Mondiaux de Doha (Qatar), jeudi, nouvelle désillusion pour le Français après son échec à l'Euro-2018.

Le roi des épreuves combinées est décidément maudit dans les grands championnats. Lui qui survole la discipline et est entré dans la légende de l'athlétisme avec ce total historique de 9 126 points, réussi le 16 septembre 2018 à Talence, semblait pourtant invincible. Mais un an après le zéro pointé à la longueur qui lui avait coûté le titre européen à Berlin, c'est cette fois son corps qui l'a trahi.

Touché au genou droit et au tendon d'Achille gauche, Mayer a lâché prise lors de l'épreuve de la perche alors qu'il était en tête du décathlon.

Après avoir essayé par deux fois de prendre son élan pour un essai à 4,60 m, banal à son niveau habituel, Mayer s'est effondré la tête la première dans le tapis de perche.

Romain Barras, adjoint du directeur du haut niveau à la fédération française et ancien champion d'Europe du décathlon, et le clan de Mayer ont alors baissé la tête de dépit, au bord de la piste.

Là où d'habitude Kevin Mayer s'envole définitivement, loin au-dessus de ses concurrents dans une discipline qu'il affectionne, il est cette fois resté au sol, quelques larmes aux yeux, avant de partir sac sur le dos.

- Position idéale -

L'abandon de Mayer marque une lourde rechute pour les Bleus au lendemain d'un journée faste (argent de Quentin Bigot au marteau, bronze de Pascal Martinot-Lagarde sur le 100 m haies).

Le grand blond (1,86 m) était leur leader, celui qui devait apporter cette médaille d'or attendue, remporter le titre pour la 2e fois consécutive et confirmer son statut d'intouchable, obtenu lorsqu'il a écrasé le record du monde à Talence en septembre 2018 (9 126 points).

Mais même en demandant le soutien du maigre public du Khalifa stadium, et de ses supporters vêtus de T-shirt orange, Mayer n'a pas pu outrepasser la douleur.

Il entamait pourtant la deuxième journée du décathlon, sa préférée, dans une position idéale: il était 3e derrière les Canadiens Damian Warner et Pierce Lepage, prêt à les rattraper sur des épreuves qui lui sont favorables.

Mais depuis mercredi, la belle mécanique du Montpelliérain (27 ans) s'était enrayée: il s'était tordu de douleur, tenant son genou droit, lors du saut en hauteur (1,99 m).

Jeudi, il s'est présenté strappé à la cheville gauche: "A cause de la hauteur il a +chargé+ son côté gauche lors du 400 m (48.99 mercredi soir), explique son frère Thomas. Puis il se fait mal en tapant un obstacle lors du 110 m haies (13.87)."

Avec le genou droit, mais aussi le tendon d'Achille gauche en vrac, le champion en titre assure un lancer au disque (48,34 m), lui permettant de prendre la tête.

"Il y a la lumière au bout du tunnel, tu vas la trouver", lui crie son préparateur physique, Jérôme Simian. Quelques minutes après, de l'autre côté du stade pour la perche, la lumière s'est éteint.



Par Philippe GRELARD