Marseille, très diminué par les blessures et les suspensions, se déplace à Amiens vendredi pour ouvrir la 9e journée de Ligue 1, marquée par le choc des leaders PSG-Angers samedi, et le derby ASSE-OL en clôture dimanche.

Les Marseillais tenteront en Picardie de renouer avec la victoire après trois matches nuls d'affilée, et une dernière rencontre en demi-teinte le week-end dernier face à Rennes (1-1). S'ils ne gagnent pas, les hommes d'André Villas-Boas restent toutefois la seule équipe à ne compter qu'une seule défaite depuis le début de la saison. Comme ces dernières semaines, l'OM sera toujours privé de Dimitri Payet et Boubacar Kamara, suspendus, ainsi que de Florian Thauvin et Alvaro Gonzalez, blessés.

Il faut en plus ajouter pour vendredi la suspension de Kevin Strootman !

Amiens, qui a réussi à freiner le dauphin angevin le week-end dernier (1-1) est également handicapé par de nombreux nouveaux blessés (Jallet, Konaté ne seront pas de la partie et l'incertitude entoure la présence de Guirassy).

La 9e journée sera marquée samedi par le choc entre le Paris Saint-Germain et son dauphin angevin, qui compte 2 points de retard. Le leader du championnat est revenu victorieux de Turquie, où il a battu Galatasaray (1-0) mardi en Ligue des champions, et caracole désormais en tête de son groupe.

Dimanche, l'ASSE reçoit l'OL pour un derby sous haute-tension. Lyon a retrouvé un peu de confiance avec sa victoire mercredi en Ligue des champions face à Leipzig (2-0). Les Gones, en pleine crise depuis quelques semaines, espèrent rester sur cette lancée dimanche, sans quoi l'avenir de leur coach brésilien Sylvinho semble bien menacé.

L'ASSE, qui a péniblement renoué avec la victoire en s'imposant à Nîmes dimanche (1-0), devrait évoluer dans un climat chaotique puisque le sort de l'entraîneur Ghislain Printant semble déjà scellé sans que son successeur n'ait encore été désigné.

Programme de la 9e journée de Ligue 1 qui sera disputée les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre (heure de Métropole):

Vendredi 4 octobre

(20h45) Amiens - Marseille

Samedi 5 octobre

(17h30) Paris SG - Angers

(20h00) Toulouse - Bordeaux

Nantes - Nice

Brest - Metz

Montpellier - Monaco

Dijon - Strasbourg

Dimanche 6 octobre

(15h00) Lille - Nîmes

(17h00) Rennes - Reims

(21h00) Saint-Etienne - Lyon

NDLR: Les deux premiers sont qualifiés directement pour la Ligue des champions (C1), le 3e disputera le 3e tour préliminaire.

Les 2 derniers sont relégués en Ligue 2.

Le 18e disputera sa place en L1 lors d'un barrage en matches aller/retour avec le club de Ligue 2 sorti vainqueur des pré-barrages.



AFP