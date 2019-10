Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Les Français n'ont toujours pas gagné et n'ont qu'un point en deux journées de Ligue Europa: jeudi, Saint-Etienne a fait match nul (1-1) contre Wolfsburg et Rennes s'est fait renverser à Rome par la Lazio (2-1).

La soirée avait pourtant bien commencé pour les deux clubs, auteurs de l'ouverture du score. Mais au final, après ce round 2 européen, ils sont bien mal engagés dans la course à la qualification: avec un point, Saint-Etienne est 3e et Rennes dernier.

Si les Verts n'ont pas à rougir de leur performance, seuls les trois points comptaient dans le contexte de crise qu'ils affrontent (deux victoires en dix matches toutes compétitions confondues). Après la victoire à Nîmes (1-0) en Ligue 1 dimanche, "Sainté" n'a donc pas réussi à enchaîner un deuxième succès de suite.

Les hommes de Ghislain Printant, dont le parcours comme entraîneur pourrait s'achever dans les prochaines heures, sont 3e du groupe I derrière La Gantoise (4 pts) - neutralisé à Oleksandriïa (1-1) - et Wolfsburg (4 pts également).

Les Verts avaient ouvert le bal par Timothée Kolodziejczak, d'une frappe croisée du pied gauche après un ballon mal dégagé par le portier adverse (13e). Une avance au score préservée deux minutes seulement à cause de l'égalisation de William, bien seul dans la surface pour marquer tranquillement de la tête (15e).

A Rome, le Stade rennais a cru profiter de l'absence d'ambiance du Stadio Olimpico pour s'imposer. Comme les Stéphanois, les Bretons ont ouvert le score par Jérémy Morel, reprenant bien un centre sur un coup-franc de Grenier (55e).

Mais la défense immobile des Rennais a laissé Sergej Milinkovic-Savic égaliser (64e) puis le mal-nommé Ciro Immobile donner l'avantage aux Laziales (75e).

- Arsenal et Séville confirment -

Privés de Paul Pogba, Manchester United n'a ramené qu'un petit point d'Alkmaar après un triste 0-0. La Roma, elle, a marqué, mais l'issue est la même avec un match nul 1-1 chez les modestes autrichiens de Wolfsberg.

ManU, 2e, laisse la tête de son groupe L au Partizan Belgrade à la différence de buts (4 pts chacun). La Roma préserve, en revanche, la première place du groupe J, mais compte aussi quatre points comme son adversaire du soir.

Arsenal s'est baladé contre le Standard Liège (4-0), avec notamment un doublé en trois minutes (13e, 16e) de son jeune attaquant brésilien Martinelli (18 ans), alors que le FC Séville a assuré l'essentiel contre l'Apoel Nicosie (1-0) grâce à un but de Javier "Chicharito" Hernandez.

Arsenal et Séville dominent leurs groupes F et A avec six points.

Dans l'une des affiches de la soirée, Feyenoord a pris le dessus sur le FC Porto (2-0). Dans ce groupe G très homogène, avec quatre équipes à trois points, Porto (2e) reste devant Feyenoord (3e) et ce sont les Young Boys de Berne qui sont leaders, après leur succès contre les Glasgow Rangers à domicile (2-1).



Par Philippe GRELARD - © 2019 AFP