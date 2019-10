Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Un lycéen tué, trois collégiens en garde à vue: un jeune de 15 ans a été poignardé vendredi matin lors d'un cours d'EPS aux Lilas, près de Paris, un an après la mort d'un autre jeune dans le même département de Seine-Saint-Denis.

Un lycéen tué, trois collégiens en garde à vue: un jeune de 15 ans a été poignardé vendredi matin lors d'un cours d'EPS aux Lilas, près de Paris, un an après la mort d'un autre jeune dans le même département de Seine-Saint-Denis.



L'agression s'est déroulée vers 11h00, sous les yeux d'autres élèves, à l'intérieur du stade municipal des Lilas où se tenaient des cours d'EPS pour les élèves du collège Marie-Curie et ceux du lycée voisin de Paul-Robert.

"On ignore combien d'élèves ont été témoins", explique une source proche du dossier.

Devant ce "parc municipal des sports", vaste complexe en plein air, des agents ont apposé des écriteaux annonçant une "fermeture exceptionnelle" tandis que des voitures de police faisaient le va-et-vient devant l'établissement en fin d'après-midi, a constaté une journaliste de l'AFP.

Les circonstances de l'agression restent encore floues, mais selon les premiers éléments de l'enquête, "on s'oriente vers un conflit entre quartiers" dans un contexte "habituel de rivalités locales".

La victime, scolarisée dans un lycée d'Aubervilliers et qui ne participait pas au cours d'EPS, se serait interposée au cours d'un "conflit entre deux individus de deux groupes opposés" et n'était pas la cible initiale, a indiqué une source proche.

Ce jeune de 15 ans ne s'était pas présenté en cours le matin. "Il n'avait rien à faire là", a précisé une autre source.

Il était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours qui ne sont pas parvenus à le réanimer. Son autopsie aura lieu samedi.

Trois collégiens de Marie-Curie, tous nés en 2004, ont été placés en garde à vue, soupçonnés d'avoir participé à l'agression, a-t-on appris de sources proches du dossier.

L'un, interpellé sur place, est soupçonné d'être l'auteur de l'agression. Il a lui-même été blessé au visage par un coup de couteau.

Les deux autres mineurs, également arrêtés aux Lilas, sont eux soupçonnés d'être les coauteurs.

- Rixe entre jeunes -

Dans un tweet, le recteur de l'Académie de Créteil qui s'est rendu sur les lieux vendredi après-midi a réagi: "J?apprends avec beaucoup de tristesse le décès d?un lycéen de notre académie qui fait suite à un affrontement survenu ce matin sur une installation sportive aux Lilas. Toutes mes pensées vont à sa famille et à ses proches à qui j?adresse mes plus sincères condoléances".

L'Académie de Créteil, dont dépend la Seine-Saint-Denis, "a déployé les pôles médico-psychologiques au stade, au collège Marie-Curie ainsi qu'au lycée Paul-Robert", mais en début d'après-midi les cours n'étaient pas suspendus dans ces deux établissements.

A la sortie du collège Marie-Curie, situé en face du stade, des élèves sortaient au compte-goutte après la fin des cours, visages fermés.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.

Il y a un an, presque jour pour jour, le 13 octobre 2018, un collégien de 13 ans avait été tué dans une rixe entre jeunes des Lilas, de Bagnolet, du Pré-Saint-Gervais et de Romainville, quatre communes de Seine-Saint-Denis.

Il aurait notamment reçu "un coup de pied" alors qu'il se trouvait au sol après une altercation avec un groupe armé de bâtons, de barres de fer et d'un pistolet de paintball.

Quatre adolescents âgés de 15 à 16 ans avaient été mis en examen et placés en détention.



Par Aurélie MAYEMBO - © 2019 AFP