Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

L'Australie a remporté un large succès sur l'Uruguay (45-10), assorti d'un point de bonus, pour son troisième match de la Coupe du monde de rugby, samedi à Oita.

Six jours après leur défaite face au pays de Galles (29-25), les Wallabies ont inscrit sept essais et se sont approchés un peu plus de la qualification pour les quarts de finale, qu'ils devraient décrocher à l'issue de leur prochain match, face à la Géorgie vendredi.



