Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Emmanuel Macron a annoncé jeudi à Lyon une augmentation de 15% de la contribution de la France au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, en ligne avec celle des autres grands pays.

Emmanuel Macron a annoncé jeudi à Lyon une augmentation de 15% de la contribution de la France au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, en ligne avec celle des autres grands pays.



"La France sera au rendez-vous avec une augmentation de 15%" de sa contribution, a déclaré le chef de l'Etat français, qui devrait annoncer en début d'après-midi le total des ressources disponibles pour le Fonds pour les trois prochaines années.

La contribution actuelle de la France s'élève à 1,08 milliard de dollars en trois ans.

L'objectif affiché est de rassembler 14 milliards de dollars.

"Je ne laisserai personne sortir de cette pièce ou quitter Lyon tant que les 14 milliards n'auront pas été obtenus. Et donc tout à l'heure, nous les aurons! ", a lancé M. Macron en appelant les 700 délégués à "harceler (leurs) capitales", pour obtenir un surcroît de financement.

Rompant avec la tradition diplomatique, M. Macron a cité plusieurs pays qui pourraient faire plus pour atteindre la somme visée: le Japon, la Norvège, Australie, Emirats arabes unis, Arabie saoudite et Qatar. M. Macron a aussi appelé le président de la Fifa Gianni Infantino pour qu'elle "soit avec nous".

"Dans les trois heures qui viennent, on doit atteindre les 14 milliards. Vous l'avez compris la pression est maximale", a reconnu le président français.

"Cette mobilisation ne peut pas se faire aux dépens de nos autres engagements", a par ailleurs indiqué M. Macron en promettant que la France verserait 85 millions d'euros par an sur trois ans à Unitaid, l'organisation chargée d'acheter des médicaments pour les pays les plus pauvres.



Par Ismail BELLAOUALI - © 2019 AFP