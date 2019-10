Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Lucas Hernandez, dont l'état physique a été le feuilleton de la semaine chez les Bleus, est laissé sur le banc à Reykjavik pour affronter l'Islande vendredi en qualifications à l'Euro-2020, remplacé par Lucas Digne.

Le défenseur du Bayern Munich, en délicatesse avec un genou depuis quelques semaines mais pourtant rassurant ces derniers jours malgré les protestations de son club, n'a pas été lancé d'entrée sur le flanc gauche de la défense de l'équipe de France.

Le Bayern s'était dit "irrité" en début de semaine quant à la convocation d'Hernandez pour disputer les matches internationaux d'octobre contre l'Islande puis la Turquie lundi au Stade de France, les deux principaux rivaux des Bleus dans le groupe H pour la qualification.

Le sélectionneur Didier Deschamps avait assuré jeudi que son défenseur était "prêt", avait "de bonnes sensations" et était "disponible pour débuter".

Deschamps a par ailleurs maintenu sa confiance à Olivier Giroud en attaque, même si celui-ci n'a joué que 18 minutes depuis le dernier rassemblement.

En l'absence de Kylian Mbappé, c'est Kingsley Coman qui est aligné sur l'aile droite, tandis que Blaise Matuidi occupe le côté gauche.

Antoine Griezmann est aligné en meneur de jeu, devant une paire composée par Corentin Tolisso et N'Golo Kanté. Le joueur de Chelsea fait son retour avec les Bleus, après un souci à une cheville.

En défense centrale, le porteur du brassard de capitaine Raphaël Varane, ainsi que Clément Lenglet, gardent la confiance du sélectionneur comme en septembre (victoires contre l'Albanie et Andorre). Benjamin Pavard conserve son flanc droit, devant Steve Mandanda, propulsé au poste de gardien N.1 après la grave blessure de l'habituel capitaine Hugo Lloris.

Du côté de l'Islande, les espoirs reposeront en grande partie sur les épaules de Gylfi Sigurdsson, l'expérimenté milieu d'Everton qui porte le brassard de capitaine en l'absence d'Aron Gunnarsson, forfait.

Les équipes:

Islande: Halldorsson - Pálsson, R. Sigurdsson, Arnason, Skulason - J. Gudmundsson, Sigurjonsson, B. Bjarnason, Traustason - G. Sigurdsson (cap.) - Sigthorsson

Sélectionneur: Erik Hamren (SWE)

France: Mandanda - Pavard, Varane (cap.), Lenglet, Digne - Tolisso, Kanté - Coman, Griezmann, Matuidi - Giroud

Sélectionneur: Didier Deschamps

Arbitre: Gianluca Rocchi (ITA)



- © 2019 AFP