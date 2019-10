Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

La Belgique est la première équipe qualifiée pour l'Euro 2020 (12 juin-12 juillet 2020) grâce à sa large victoire contre San Marin (9-0) jeudi lors de la septième journée des éliminatoires.

Auteurs d'un parcours parfait jusqu'à présent, avec 28 buts marqués pour 1 seul encaissé, les Belges ont éparpillé les San-Marinais en quinze minutes, inscrivant leurs six buts entre la demi-heure de jeu et la mi-temps, puis trois en fin de match. Dans le même groupe, la Russie est quasiment qualifiée, et compte huit points d'avance sur Chypre, troisième, à trois matches de la fin.



Par Ismail BELLAOUALI - © 2019 AFP