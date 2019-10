Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Une belle ambiance à domicile, de nombreux buts et la primauté de la qualification pour l'Euro-2020: la Belgique, qui a battu Saint-Marin 9-0, a connu une soirée faste jeudi à Bruxelles.

Ultrafavoris face à la dernière nation du classement Fifa, solides leaders de leur groupe avec un bilan parfait (18 points en six matches), les Diables rouges ne pouvaient pas se rater.

En conférence de presse mercredi, le sélectionneur Roberto Martinez les avait toutefois mis en garde: attention à ne pas prendre la qualification pour "acquise".

Message reçu par la 1re équipe mondiale, qui a entamé le match pied au plancher, confisquant le ballon aux joueurs de Saint-Marin.

Efficaces dans la construction, les Belges ont péché à la finition dans la première demi-heure, à l'image de cette tête de Romelu Lukaku sur la barre transversale (17e) ou de cet habile une-deux entre Hazard et Chadli, conclu par une frappe un rien trop haute (20e).

La défense des visiteurs a fini par céder à la 28e minute, sur une puissante frappe à ras de terre de Romelu Lukaku.

Fissurée par ce 50e but du Belge sous le maillot des Diables rouges, la digue érigée par les hommes de Franco Varrella a complètement explosé dans le quart d'heure suivant.

Frappe victorieuse de Chadli aux 20 mètres (31e), centre-tir de Romelu Lukaku dévié par la défense adverse (35e), avant un doublé de ce même Lukaku (41e), un nouveau but contre son camp (43e) et un dernier de Tielemans (45e+1) pour conclure la déferlante rouge... à la mi-temps, le ticket belge pour l'Euro n'avait plus qu'à être poinçonné.

- Contrat rempli -

La deuxième période a été à l'avenant, mais les assauts des Diables se sont heurtés à la résistance héroïque de Simone Benedettini, le gardien de Saint-Marin.

Benteke (79e), Verschaeren sur penalty (84e) et Castagne (90e) se sont néanmoins chargés de corser l'addition.

Au coup de sifflet final, le contrat est donc rempli pour les Belges, qui sont les premiers à valider leur billet pour l'Euro-2020 alors que trois matches restent à disputer.

Qualifiés pour la première fois devant leur public, les Belges disputeront l'an prochain leur 4e compétition internationale de rang.

Et d'ici là? "Ce qui importe, c'est de finir en tête du groupe", a estimé mercredi Roberto Martinez.

Avec trois points de retard sur les Diables Rouges, grâce à sa large victoire contre l'Ecosse (4-0), la Russie reste menaçante, d'autant que les deux pays doivent encore s'affronter le 16 novembre à Saint-Pétersbourg.

Mais avant ça, les Belges ont rendez-vous encore plus à l'est, pour un déplacement dimanche au Kazakhstan.



