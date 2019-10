Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 7 heures

Des policiers italiens ont découvert avec surprise derrière une petite trappe, insérée dans le carrelage de la cabine de douche d'un pavillon en Sardaigne, une plantation de marijuana de 500 mètres carrés.

La plantation, équipée de lampes halogènes, pompes à chaleur et de ventilateurs pour faciliter la croissance de plusieurs centaines de plants de marijuana, a été trouvée lors d'une perquisition opérée dans ce pavillon isolé sur la commune de Cagliari, dans le sud de l'île.

"Les policiers qui ont mené la perquisition sont restés stupéfaits", écrit vendredi la police italienne sur son compte Instagram où elle met en ligne la vidéo de la saisie.

Au cours de la perquisition, les policiers ont arrêté un homme de 30 ans, soupçonné d'avoir mis en place cette plantation, et saisi un pistolet de calibre 7.65 ainsi que des dizaines de cartouches.

Et ils ont constaté que les malfaiteurs entretenaient leur culture en se branchant illégalement sur le réseau électrique.



