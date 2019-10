Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Peu de détails et des questions épineuses non réglées: l'accord de principe arraché vendredi par la Chine et les Etats-Unis sur le front de la guerre commerciale est fragile et ressemble davantage à une trêve, assurent plusieurs analystes interrogés par l'AFP.

Peu de détails et des questions épineuses non réglées: l'accord de principe arraché vendredi par la Chine et les Etats-Unis sur le front de la guerre commerciale est fragile et ressemble davantage à une trêve, assurent plusieurs analystes interrogés par l'AFP.