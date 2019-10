Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 2 heures

Une enseignante indigène, un propriétaire de scierie, un éleveur de bovins: ils font partie des 20 millions de personnes vivant dans l'Amazonie brésilienne, une région sur laquelle les dramatiques incendies et la déforestation galopante ont attiré l'attention du monde entier. Tous trois habitants de l'Etat du Para (nord), ils racontent à l'AFP leur quotidien et leur relation avec une forêt tropicale de plus en plus menacée.

Une enseignante indigène, un propriétaire de scierie, un éleveur de bovins: ils font partie des 20 millions de personnes vivant dans l'Amazonie brésilienne, une région sur laquelle les dramatiques incendies et la déforestation galopante ont attiré l'attention du monde entier. Tous trois habitants de l'Etat du Para (nord), ils racontent à l'AFP leur quotidien et leur relation avec une forêt tropicale de plus en plus menacée.