Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

Samir Aït Saïd a obtenu la médaille de bronze aux anneaux, ainsi que sa qualification olympique, aux Championnats du monde de gymnastique artistique, samedi à Stuttgart (Allemagne), à neuf mois des JO-2020.

Cette médaille mondiale, la première de sa carrière, à 29 ans, intervient trois ans après sa blessure choc aux JO-2016, une double fracture ouverte tibia péroné de la jambe gauche à la réception d'un saut, qui avait brisé ses ambitions olympiques.

Jusque-là, le gymnaste antibois, sacré champion d'Europe aux anneaux en 2013 et monté sur cinq autres podiums continentaux (aussi au saut et par équipe), avait rallié cinq précédentes finales mondiales sur son agrès de prédilection, en vain.

Dernier des huit finalistes à passer samedi soir, il a obtenu un score de 14,800. Seuls le Turc Ibrahim Colak (14,933) et l'Italien Marco Lodadio (14,900) ont fait mieux.

Tous trois obtiennent par la même occasion leur sésame pour les JO-2020. Trois étaient disponibles pour les gymnastes dont le pays n'était pas déjà qualifié par équipe, ce qui est précisément le cas de chaque athlète de ce podium.

C'est aussi le premier podium mondial pour la gymnastique française depuis cinq ans. Le dernier remontait à 2014, avec Cyril Tommasone en bronze aux arçons.

Tommasone, lui, s'est classé sixième (14,833) de la finale aux arçons un peu plus tôt. Une place qui a toutefois suffi à officialiser sa qualification pour Tokyo.

Un troisième Français, Loris Frasca, avait lui déjà son billet olympique en poche depuis les qualifications du concours général en début de semaine.



