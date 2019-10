Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Un sans-faute qui force le respect: Mercedes s'est adjugé un sixième titre constructeurs en Formule 1 dimanche à l'issue du Grand Prix du Japon et s'est assuré de remporter aussi un sixième titre pilotes d'ici la fin de saison.

Ses hommes, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, sont en effet mathématiquement les deux derniers pilotes en lutte pour les lauriers mondiaux.

Et si le Britannique, troisième à Suzuka, voit son avance sur son équipier, vainqueur, se réduire de 73 à 64 unités, il peut tout de même être sacré pour la sixième fois - la cinquième avec Mercedes depuis 2014 - dès le prochain GP au Mexique le 27 novembre s'il marque 14 points de plus que Bottas.

A l'issue de la 17e manche sur 21 au calendrier, les Flèches d'argent ont elles 177 longueurs d'avance au Championnat et ne peuvent plus être rejointes par Ferrari, deuxième.

Inédit, ce sixième doublé pilotes et constructeurs permettra à l'écurie allemande de détrôner la Scuderia, sacrée six fois en tant qu'équipe entre 1999 et 2004 mais "seulement" à cinq reprises avec l'Allemand Michael Schumacher sur la même période.

- "Proche de la perfection" -

"Si je devais résumer, ce sont les gens qui travaillent à ce projet en donnant tous le meilleur d'eux-mêmes à leurs postes respectifs et la force de cet ensemble qui nous a permis de gagner ces Championnats", estime le patron de Mercedes, l'Autrichien Toto Wolff, chef d'orchestre avec son compatriote Niki Lauda, décédé le 20 mai, de ces triomphes successifs.

"C'est assez dingue de voir cela arriver en récompense de tant de travail acharné, s'émerveille Hamilton. Quand je suis arrivé dans l'équipe en 2013, j'ai constaté le dévouement de tous et ça n'a pas changé depuis, malgré les succès année après année."

"De l'extérieur, Mercedes est très proche de la perfection à chaque fois qu'ils prennent la piste, ajoute l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), troisième dimanche. Ils sont très réguliers et ne font quasiment pas d'erreurs."

Au Japon ce week-end, les pilotes et leurs écuries ont dû composer avec un programme remanié à cause du passage samedi du typhon Hagibis, avec deux séances d'essais libres seulement vendredi et les qualifications courues avant la course dimanche matin.

Celles-ci ont produit une première ligne surprenante, trustée par les Ferrari de Vettel, en pole, et du Monégasque Charles Leclerc, devant les Mercedes de Bottas et Hamilton, qui avaient pourtant survolé les essais.

Mais les hommes en rouge, l'Allemand tout particulièrement, ont raté leur départ trois heures plus tard, permettant à Bottas de prendre la tête de la course.

- Incidents sous enquête -

Leclerc occupe provisoirement la sixième place du classement général, mais est sous le coup d'une enquête de la part des commissaires pour un accrochage avec le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) au premier virage. Il lui est également reproché d'être resté quelques tours en piste avec une voiture abîmée, avant de rentrer aux stands puis de remonter des tréfonds du peloton. Verstappen, lui, a abandonné.

Le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull) et l'Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren) complètent le top 5.

Avec un autre incident sous enquête entre le Français Pierre Gasly (Toro Rosso), provisoirement huitième, et le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point), provisoirement neuvième, la suite du top 10 n'est pas encore fixée.

Les Renault de l'Australien Daniel Ricciardo, auteur d'une admirable remontée depuis la seizième place sur la grille, et de l'Allemand Nico Hülkenberg sont pour l'heure septième et dixième.

Le deuxième Français Romain Grosjean (Haas) est lui quinzième.

Le classement du GP est figé au terme du 52e tour au lieu des 53 bouclés, le drapeau à damier électronique indiquant la fin aux pilotes ayant été activé un tour trop tôt. L'accident entre Pérez et Gasly, qui a mis le Mexicain hors course, étant intervenu au 53e tour, cela permet au pilote Racing Point de sauver la neuvième place qu'il occupait alors.



