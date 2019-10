Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les organisateurs de la Coupe du monde de rugby ont annoncé dimanche l'annulation d'un troisième match, Namibie-Canada, prévu à Kamaishi (nord), en raison du typhon Hagibis.

Namibie-Canada est le 3e match annulé après Nouvelle-Zélande-Italie et Angleterre-France, en raison du typhon qui a frappé le centre et l'est du Japon samedi.



