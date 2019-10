Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Présent pour la première fois de son histoire parmi les huit meilleures équipes de la planète, le Japon a décroché le dernier billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde, en battant l?Écosse (28-21) dimanche à Yokohama.

Le Japon, qui termine en tête de la poule A, affrontera l'Afrique du Sud à Tokyo, alors que le pays de Galles affrontera la France à Oita (sud) le dimanche 20 octobre.

La veille, l'Angleterre sera opposée à l'Australie à Oita alors que l'Irlande sera opposée aux All Blacks à Tokyo.

Le Japon, présent pour la première fois, et l'Angleterre, grande absente en 2015 à domicile, sont les deux "nouveaux venus" en quart de finale, au détriment de l'Argentine et de l?Écosse qui disparaissent par rapport au Mondial-2015.

La qualification du Japon pour les quarts de finale revêt un aspect symbolique fort, vingt-quatre heures après le typhon Hagibis qui a frappé le Japon, causant la mort d'au moins 26 personnes et provoquant d'énormes dégâts.

-Le Japon attend les Springboks-

La rencontre, dont la tenue a été confirmée dimanche matin quelques heures avant le coup d'envoi, a été précédée d'une minute de silence émouvante à la mémoire des victimes du typhon, et les Brave Blossoms ont semblé transcendés par l'atmosphère particulière qui entourait ce match.

Auteurs de quatre essais, ils s'imposent avec le bonus offensif aux dépens des Écossais qui avaient mis la pression sur World Rugby pour jouer absolument la rencontre, car une annulation, synonyme de match nul (0-0), aurait provoqué leur élimination sans jouer.

Le directeur général de la fédération (SRU) avait notamment déclaré: "Nous ne laisserons pas l?Écosse être la victime collatérale d'une décision prise à la hâte", laissant planer la menace d'un recours devant les tribunaux en cas d?annulation du match en raison du typhon Hagibis.

En retour, les Écossais avaient essuyé de sérieuses critiques, de la part de World Rugby mais aussi de leurs adversaires du jour japonais.

Leur quart de finale face à l'Afrique du Sud, classée parmi les prétendants sérieux au titre, constituera une attraction.

-Avantage ou inconvénient de l'annulation ?-

Les trois autres quarts de finale concernent trois équipes dispensées de match ce week-end après les annulations prononcées par World Rugby pour les rencontres Angleterre-France et Nouvelle-Zélande - Italie programmées samedi.

Français et Anglais se sont réfugiés sur la grande île méridionale Kyushu pour échapper aux effets du typhon, se reposer et s'entraîner.

En revanche, leurs adversaires respectifs ont joué: les Gallois ont battu l'Uruguay (35-13) dimanche pour empocher la première place de la poule D, alors que l'Australie avait battu la Géorgie (27-8) vendredi soir à Shizuoka.

L'Irlande a elle facilement disposé des Samoa (47-5) samedi, avant de se mesurer aux Blacks.

Cette coupure constitue-t-elle un avantage ou un inconvénient ? "Pénalisés (par le match annulé) ou plus frais, personne peut le dire", résume l'entraîneur du XV de France Jacques Brunel, qui a prévu pour compenser "des entraînements qui s'apparentent dans l'intensité à un match"

Le sélectionneur des All Blacks Steve Hansen a lui prévu des entrainements intensifs, mais sans en donner le détail, avant le match face à l'Irlande. Mais son capitaine Kieran Reid a donné la voie à suivre pour décrocher un troisième titre consécutif.

"Si on n'est pas bons, on rentre à la maison", avance-t-il. "C'est le côté excitant. La raison pour laquelle on est là, c'est pour tout donner. Et cette semaine, c'est ce que l'on va chercher".

Après quatre (longues) semaines de phase de poules, une autre Coupe du monde commence, avec la saveur particulière des matches à élimination directe.



