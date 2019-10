Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les supporters de la Turquie rassemblés dans le parcage visiteurs du Stade de France ont majoritairement applaudi la Marseillaise au moment où l'hymne national français a été joué, lundi avant le début du match qualificatif à l'Euro-2020, contrairement à l'aller à Konya.

De très nombreux fans de l'équipe nationale turque ont fait le déplacement lundi soir à Saint-Denis. Ils étaient 3.800 dans l'espace réservé aux supporters visiteurs mais bien plus répartis dans les autres travées.



De très nombreux fans de l'équipe nationale turque ont fait le déplacement lundi soir à Saint-Denis. Ils étaient 3.800 dans l'espace réservé aux supporters visiteurs mais bien plus répartis dans les autres travées.

L'appel au calme lancé dimanche par le sélectionneur turc a été entendu. "Parfois, il y a des provocations dans les tribunes mais je veux m'adresser aux supporters turcs: s'ils viennent voir un match, c'est pour le plaisir de voir du foot. Je veux qu'ils applaudissent les deux équipes, aussi l'équipe de France", a déclaré Senol Günes.

Le 8 juin, en Turquie, la Marseillaise avait été copieusement sifflée par une partie du stade de Konya, où la France s'était inclinée 2-0.

Emmanuel Macron avait qualifié les sifflets d'"inacceptables" et l'avait "fait savoir" à Noël Le Graët. "Pas d'incident", avait coupé court le président de la Fédération française de football. ""Les Bleus n'ont pas été bien accueillis par un certain nombre de supporters mais très bien par d'autres", selon lui.

Le sélectionneur Didier Deschamps avait évoqué un moment "très désagréable", tout en nuançant: "Malheureusement ce n'est pas spécifique à la France et à la Marseillaise puisque c'est déjà arrivé là-bas à d'autres équipes nationales".

La revanche de lundi soir à Saint-Denis se tient dans un contexte diplomatique tendu du fait de l'intervention militaire turque contre des forces kurdes dans le nord de la Syrie, une initiative largement condamnée par la communauté internationale, la France comprise.

Aux abords du stade et à l'intérieur, le dispositif policier et de sécurité a été renforcé par crainte de débordements. Aucun incident n'a été déploré au moment du coup d'envoi.



