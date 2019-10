Le typhon Hagibis, qui a frappé le Japon entre samedi et dimanche, a tué près de 70 personnes, selon un nouveau bilan donné mardi par la chaîne de télévision publique NHK. Quinze personnes sont en outre toujours portées disparues, rapportait la NHK.

Plus de 100.000 sauveteurs cherchaient encore des survivants dans les zones inondées et affectées par des glissements de terrain meurtriers, déclenchés par les pluies "sans précédent" qui accompagnaient Hagibis, selon les météorologues nippons.

Le bilan n'avait cessé de s'alourdir lundi et, dans son tout dernier décompte fondé sur les informations recueillies sur le terrain pas ses journalistes, la NHK donnait un total proche de 70 personnes mardi à la mi-journée.

Des précipitations mardi matin et d'autres prévues en soirée constituaient une nouvelle menace pour les habitants, compliquant la tâche des soldats, pompiers, policiers et garde-côtes. "Les fortes pluies ont fait monter le niveau des cours d'eau et fragilisé la terre par endroits", a averti le porte-parole du gouvernement, Yoshihige Suga. "Nous appelons les habitants à ne pas relâcher leur attention et à maintenir la vigilance maximale", a-t-il dit à la presse.



AFP