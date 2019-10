Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Les deux clubs français engagés en Ligue des champions féminine, Lyon et le Paris SG ont parfaitement maîtrisé leur huitième de finale aller mercredi contre de faibles oppositions en s'imposant largement 4-0.

Les quadruples tenantes du titre lyonnaises l'ont emporté sur le terrain des Danoises du Fortuna Hjorring pour leur centième match dans la compétition, le record.

La Norvégienne Ada Hegerberg a inscrit un doublé, ses 50 et 51e réalisations en Ligue des champions lui permettant d'égaler le record de buts inscrits en C1, que l'Allemande Anja Mittag détenait jusqu'ici seule. La Française Eugénie Le Sommer a également marqué un doublé.

Plus tard dans la soirée, les Parisiennes ont surclassé en Islande les joueuses de Breidablik (4-0) et ont déjà un pied en quarts de finale, un niveau où elles avaient été éliminées par Chelsea la saison passée.

Les Lyonnaises joueront leur match retour le 30 octobre, un jour avant les Parisiennes.

Arsenal, Wolfsburg, le Bayern Munich sont également très bien parties avec des larges victoires.

Dans le choc des huitièmes, opposant Manchester City à l'Atlético Madrid, triples championnes d'Espagne, les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager (1-1) avant le match retour prévu en Espagne. Lors du dernier huitième de finale aller jeudi, le FC Barcelone, finaliste en 2019, reçoit Minsk.



