Le Parlement hongkongais a de nouveau connu une séance houleuse jeudi, pour la seconde journée d'affilée, quand des élus pro-démocratie ont tenté de perturber l'allocution de la cheffe de l'exécutif local, Carrie Lam, cible depuis juin de la colère des manifestants.

La rentrée du Conseil législatif (LegCo) s'était déroulée mercredi sous haute tension, trois mois après le saccage de la chambre par les manifestants qui avait obligé les élus à suspendre leurs travaux.

Mme Lam, qui est désignée par un comité acquis à Pékin, a été contrainte mercredi de renoncer à son discours de politique générale après avoir plusieurs fois été interrompue par l'opposition. Ses services ont finalement diffusé une vidéo d'elle lisant cette allocution à huis clos. Après ce nouveau désaveu, elle était particulièrement attendue au tournant jeudi pour répondre aux questions des parlementaires sur son discours.

Mais le chaos s'est de nouveau abattu sur la chambre quand des conseillers de l'opposition se sont mis à scander des slogans. Plusieurs ont dû être escorter en dehors de l'hémicycle par les services de sécurité.

L'ex-colonie britannique vit depuis juin sa pire crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, avec des manifestations et actions quasi quotidiennes pour dénoncer un recul des libertés, mais aussi les ingérences grandissantes de Pékin dans les affaires de sa région semi-autonome.

La mobilisaton était née du rejet d'un projet de loi hongkongais qui devait autoriser les extraditions vers la Chine. Il a été suspendu début septembre, mais les manifestants avaient entretemps considérablement élargi leurs revendications. Faute de concession de l'exécutif hongkongais et de Pékin, le mouvement a pris un tour de plus en plus confrontationnel avec les forces de l'ordre.



