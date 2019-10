Sans les cadres Neymar et Idrissa Gueye, le casse-tête continue : le PSG, confronté aux absences de multiples joueurs majeurs, se rend à Nice vendredi (21h00), avec un effectif affaibli, qui espère compter sur les retours de Kylian Mbappé et Edinson Cavani.

Depuis le début de saison, la malédiction des blessures n'a pas épargné le club parisien. Et la trêve internationale d'octobre n'a pas aidé à vaincre le mauvais sort, loin de là !

A Singapour, lieu des matches amicaux de la sélection brésilienne, le PSG a par exemple vu sa superstar Neymar se blesser aux ischios-jambiers. Résultat des examens médicaux : "quatre semaines" d'absence environ, synonyme de forfait pour les deux prochains matches de Ligue des champions et le "clasico" contre Marseille le 27 octobre.

Quelques heures plus tard, c'était au tour de la recrue-phare du milieu de terrain, Idrissa Gueye, d'allonger la liste d'absents, pour une blessure similaire qui l'éloignera des terrains une dizaine de jours.

Des absences de marque qui s'ajoutent à celles du défenseur Thilo Kehrer, encore blessé, et du latéral Juan Bernat, suspendu pour le déplacement niçois. Le calendrier infernal d'une saison démarrée début août et les longs déplacements à l'autre bout du monde expliquent-ils une telle "épidémie" ? "Pour les joueurs, c'est trop", a déploré jeudi l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, qui n'a jamais pu compter sur 100% de son effectif cette saison.

- Mbappé titulaire ? -

"Il y a trop de compétitions, trop de matches. On a un grand problème, c'est qu'on n'a pas de phase de préparation. Toutes les équipes, qui ont le même rythme que nous, jouent avec beaucoup de joueurs blessés. Cela tue les joueurs, et à la fin (la qualité) des matches", a-t-il ajouté.

Malgré la cascade de blessés, le champion de France en titre a réussi à s'emparer de la tête du championnat avant d'aborder la 10e journée. Mieux, il pourrait récupérer contre Nice, 9e du classement, ses deux autres stars Kylian Mbappé et Edinson Cavani. "(Mbappé) a fait une semaine complète d'entraînement mais je dois parler avec lui car ce n'est pas possible de jouer à 80-90%. Si on joue, on doit être +full+, tout donner en terme d'intensité. C'est la même chose pour +Edi+ Cavani. On doit attendre un peu", a toutefois tempéré Thomas Tuchel.

Blessé à une cuisse fin août, Mbappé n'a depuis joué que le 28 septembre à Bordeaux puis le 1er octobre contre Galatasaray en C1, à chaque fois trente minutes, avant d'être de nouveau laissé au repos le 5 octobre en L1, puis lors du rassemblement de l'équipe de France. De son côté, Cavani s'est blessé au même moment à la hanche droite qui l'avait déjà éloigné de la compétition pendant deux mois la saison dernière.

- Nice ne veut pas "avoir peur de jouer" -

Si aucun risque ne sera pris avant le déplacement à Bruges en Ligue des champions mardi, l'entraîneur parisien pourra s'appuyer notamment sur les autres hommes du début de saison, Angel Di Maria ou Mauro Icardi, pour animer l'attaque. Surtout qu'en face, le latéral niçois Youcef Atal, joueur le plus rapide de L1 selon les statistiques de la Ligue et arme fatale des "Aiglons", sera suspendu.

"On doit apporter de l'enthousiasme, de la détermination, de l'agressivité pour emballer ce match et essayer d'avoir le résultat qu'on souhaiterait avoir", a souhaité l'entraîneur de Nice Patrick Vieira. "Quand on aura le ballon, on ne devra pas avoir peur de jouer vers l'avant. Si on pense seulement à défendre contre le PSG, ce n'est même pas la peine de jouer le match", a-t-il encore prévenu. Surtout si Mbappé et Cavani sont de retour à leur meilleur niveau.



