Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Pavés et odeur de brûlé: Barcelone portait samedi les stigmates des violences ayant fait plus de 180 blessés vendredi soir à travers la Catalogne et se préparait pour une nouvelle manifestation indépendantiste dans la soirée.

Pavés et odeur de brûlé: Barcelone portait samedi les stigmates des violences ayant fait plus de 180 blessés vendredi soir à travers la Catalogne et se préparait pour une nouvelle manifestation indépendantiste dans la soirée.