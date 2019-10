Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

L'Olympique de Marseille respire un peu mieux sa victoire (2-0) contre Strasbourg dimanche et remonte à la 5e place de la Ligue 1 après la 10e journée, juste avant d'aller à Paris.

Pas de quoi pavoiser. Après quatre matches sans succès, cette deuxième victoire à domicile de la saison permet à l'OM d'apaiser les doutes et de rester à deux points de la 2e place, occupée par Nantes, à la faveur d'un championnat très serré.

Un but tôt marqué par Boubacar Kamara (3e) a suffi, avant un penalty en toute fin de match (90e+5) transformé par Kevin Strootman, mais Marseille n'a pas brillé sous la pluie, même si les Phocéens ont frappé deux fois les montants.

Le plus important au classement sont peut-être les six longueurs d'avance sur Lyon, concurrent pour le podium malgré son début de saison très poussif.

L'OL, 17e, sera très attendu au Vélodrome le 10 novembre avec son nouvel entraîneur, Rudi Garcia, qui connaît bien la maison...

Derrière, Strasbourg, dernier après cette défaite, n'aurait pas dit non à une victoire poussive. Mais le Racing s'est trop contenté de faire vivoter le ballon, avec une possession pourtant légèrement supérieure à celle de l'OM (53%).

- Radonjic sur la barre -

Le péril n'est pas encore trop grand, le classement est serré en bas aussi et les Alsaciens ne sont qu'à une victoire de la 12e place. Mais il leur faudra moins ronronner leur football.

L'OM a fait juste un petit peu mieux pour gagner ce match. Mais le trio d'attaque était un peu en-dedans.

Dario Benedetto n'était pas dans un grand soir, mais il a obtenu le penalty final, en crochetant Mohamed Simakan sur un contre. Le défenseur alsacien a fauché l'Argentin, et Strootman, en l'absence de Dimitri Payet, a tiré.

Chez les autres attaquants, Valère Germain a été trop isolé et Nemanja Radonjic trop gourmand en crochets et inefficace.

Dommage, car quand le Serbe a joué vite, il a failli faire mouche.

Il y a eu sa talonnade subtile pour Duje Caleta-Car qui était monté, la frappe puissante du défenseur croate s'écrasant sur le poteau (20e).

Puis Radonjic a expédié une belle volée sur la barre (55e).

L'essentiel du temps, le jeu a été un peu lent des deux côtés. Pourtant, à chaque accélération de l'OM, le danger s'est aiguisé.

Mais les Olympiens ont mal négocié des contres, comme coup sur coup Maxime Lopez (44e) et Benedetto (45e).

- Kamara fête son retour -

En seconde période, l'OM n'a plus été vraiment dangereux, hormis une frappe de Saïf-Eddine Khaoui de peu à côté (70e), ou sur un ballon conquis à la bagarre par Benedetto mais sauvé par Lamine Koné juste devant Lopez (76e).

Finalement, heureusement pour les Marseillais, ils ont réussi leur entame. André Villas-Boas regrettait que son équipe concédait trop souvent le premier but? Cette fois, elle a marqué sur sa première action, par Kamara.

Le défenseur est monté sur un coup franc de Benedetto et a exploité une remise en retrait bien sentie de Strootman pour battre Matz Sels, avec la complicité involontaire de Ludovic Ajorque.

Un des chouchous du Vélodrome a fêté de belle manière son retour de trois matches de suspension. Et cette fois, l'enceinte était bien remplie pour faire du bruit sur son but. Son tout premier sous les couleurs olympiennes, il l'avait signé la saison dernière lors du triste huis-clos contre Bordeaux (1-0)...

"Bouba" aura donc un match d'élan pour le choc face au PSG. Son partenaire habituel, Alvaro Gonzalez, devrait être remis de sa fissure au péroné mais sera totalement à jeun, tout comme Dimitri Payet, ses quatre matches de suspension purgés.

Mais l'OM s'est au moins remis dans le bon sens avant le déplacement au Parc des Princes.



