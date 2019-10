Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les attaquants stars Kylian Mbappé et Edinson Cavani sont remplaçants avec le PSG contre le Club Bruges, mardi (21h00) en Belgique lors de la 3e journée de la Ligue des champions, selon la composition d'équipe annoncée par l'UEFA.

L'entraîneur parisien Thomas Tuchel a misé sur Eric-Maxim Choupo-Moting pour accompagner Mauro Icardi et Angel Di Maria en attaque, et Ander Herrera pour remplacer Idrissa Gueye, blessé.

"Je pense que c'est trop tôt pour Kylian pour jouer 90 minutes. On doit trouver la solution pour savoir s'il commence ou termine le match. C'est pareil pour +Edi+ (Cavani)", avait déclaré Tuchel, lundi en conférence de presse.

Blessé à une cuisse fin août, Mbappé a été l'auteur d'une entrée remarquée en fin de match à Nice (victoire 4-1) avec un but à la clé.

Avant cela, il n'avait joué que le 28 septembre à Bordeaux puis le 1er octobre contre Galatasaray en C1, à chaque fois trente minutes, avant d'être de nouveau mis au repos, aussi bien en championnat que lors de la dernière trêve internationale.

De son côté, Cavani n'a toujours pas rejoué depuis sa blessure fin août à la hanche droite qui l'avait déjà éloigné de la compétition pendant deux mois la saison dernière.

Durant la trêve, le PSG a vu sa superstar Neymar et sa recrue phare Idrissa Gueye allonger sa liste d'absents, respectivement pour quatre semaines et une dizaine de jours.

Avec 6 points, Paris caracole en tête de son groupe, reléguant à cinq longueurs le Real Madrid, son grand rival pour la première place.

En cas de troisième succès d'affilée, conjugué à un nul entre Galatasaray et le Real, Paris deviendrait la première équipe de l'histoire de la compétition à décrocher sa qualification après seulement trois matches de groupes.

Les équipes :

Club Bruges (BEL): Mignolet - Deli, Mechele, Clinton Mata, Sobol - Rits, Vanaken, De Ketelaere - Diatta, Tau, Dennis

Paris SG (FRA): Navas - Meunier, Thiago Silva (cap.), Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, Verratti - Choup-Moting, Icardi, Di Maria.



Par Paavan MATHEMA - © 2019 AFP