Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Devenu temple des grandes expositions, le Grand Palais, qui fête l'an prochain ses 120 ans, est le témoin d'une époque disparue, celle de l'Exposition universelle de 1900, de la IIIe République triomphante et la confiance dans le progrès.

L'Agence France-Presse poursuit son tour de Paris vu du ciel, réalisé par Eric Feferberg, qui a débuté par le Trocadéro, l?Elysée, l?Hôtel de Ville et Notre-Dame, avant et après l?incendie qui a ravagé la cathédrale le 15 avril.

Du lever du jour au crépuscule, cette promenade aérienne, réalisée avec deux drones, débute sur le majestueux pont Alexandre III, surplombé par La Renommée au Combat, statue en bronze doré de Pierre Granet montrant une femme sabre au clair tenant un cheval ailé.

Les drones se rapprochent du Grand Palais, épousant sa rondeur. Au coin, près du métro, la statue longiligne du Général de Gaulle par Jean Cardot semble se mettre en marche.

L?on survole le dôme surmonté d'un drapeau tricolore et l'immense et scintillante voûte en verre. Un quadrige de bronze montrant l'Harmonie triomphant de la discorde monte la garde.

Le film, tourné pendant huit jours en juin/juillet, fait un bref tour des environs, montrant un écrin d'arbres, en ce jour radieux d'été, et le Petit Palais, petit frère du Grand, tout en finesse, derrière lequel se devinent les quais de Seine.

Puis la nuit tombe, et la verrière absorbe la couleur bleutée du ciel. Le film est accompagné par "Secrets undercovered 5", une musique de Luke Richards.

Quatre architectes, Henri Deglane, Albert Louvet, Albert-Félix-Théophile Thomas et Charles Girault, avaient été choisis pour édifier cet immense bâtiment pour l'exposition universelle du 15 avril au 12 novembre 1900, en lieu et place du vaste Palais de l'Industrie de 1855.

Aujourd'hui une nouvelle rénovation débute: elle prévoit la création d'une "rue des Palais" traversant les soubassements de l'immense bâtiment qui reliera la Grande Nef au Palais de la découverte.

Le Grand Palais rénové doit aussi être réaménagé pour accueillir les épreuves d'escrime aux Jeux olympiques de 2024.

La Ville de Paris projette aussi un parc qui irait de la Concorde jusqu?au théâtre du Rond-Point et rendrait piétonnière l?avenue Winston Churchill, entre Grand et Petit Palais.

A partir de 2021 jusqu'en 2024, un Grand Palais éphémère sur le Champ-de-Mars accueillera des événements qui se tiennent dans la nef, sous l'auguste verrière: FIAC, Paris Photo, Art Paris, Saut Hermès, défilés de Chanel, etc.



